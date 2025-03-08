Наталі Портман закрутила новий роман після розлучення — фото

Наталі Портман. Фото: instagram.com/natalieportman

Голлівудська акторка Наталі Портман після розлучення із чоловіком-зрадником, танцівником Бенжаменом Мільп'є, більше не самотня. Зірка закрутила новий роман із відомим музикантом.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Наталі Портман зустрічається з відомим музикантом

43-річна акторка, схоже, оговталася від скандального розлучення із Мільп'є, який зраджував її у шлюбі. Днями Портман помітили у компанії 44-річного французького музиканта та продюсера Тангі Дестабля.

Пару заскочили під час прогулянки Парижем. Музикант ніжно обіймав акторку та цілував її у чоло.

Нагадаємо, що минулого року Наталі Портман розлучилася зі своїм чоловіком після 11 років шлюбу. У березні 2023 року Мільп'є, з яким зірка виховує двох спільних дітей, заскочили із коханкою. Танцюрист обіцяв дружині закінчити стосунки на стороні, однак так цього і не зробив. Зрештою Портман подала на розлучення.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес відреагувала на близькі стосунки Бена Аффлека з колишньою. А також Анастасія Цимбалару оголосила про розставання з бойфрендом і назвала причину.