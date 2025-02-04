Мила Йовович впервые за долгое время показала 5-летнюю дочь - фото

Мила Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

Голливудская звезда Мила Йовович впервые за долгое время показала свою подросшую дочь Ошан. Актриса поздравила девочку с особыми праздником.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

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В своем фотоблоге 49-летняя актриса опубликовала две фотографии из семейного архива в честь дня рождения дочери. На одном из фото Ошан позирует в роликах и ярком наряде дома, а на другом - кривляется на камеру в кафе.

Дочь Милы Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

В подписи к фото звездная мама обратилась к девочке и поздравила ее с праздником.

"Поздравляю с 5-летием мою удивительную радужную дочь Ошан Ларк Эллиот! Такая умная и сообразительная, любящая и заботливая, такая веселая и живая. Ты вызываешь смех и интересные и бурные беседы, где бы ты ни была. Мы так любим тебя, мое сладкое дорогое дитя! Ты превращаешь каждый день в приключение, а твои веселые улыбки и различные персонажи, которых ты играешь, дарят столько радости нашей семье. Твоя семья любит тебя больше всего, и мы все не можем дождаться, чтобы увидеть, как ты растешь, учишься, развиваешься в уникального и умного человека, каким ты уже есть. Мама очень тебя любит", — написала Йовович.

Ошан Ларк Эллиот. Фото: instagram.com/millajovovich

Ранее стало известно, что звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой. Также мы писали, что номинантка на "Оскар-2025" попала в громкий скандал из-за своих постов в сети.