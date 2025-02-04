Міла Йовович вперше за тривалий час показала 5-річну доньку — фото

Міла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

Голлівудська зірка Міла Йовович вперше за тривалий час показала свою підрослу доньку Ошан. Акторка привітала дівчинку зі особливими святом.

Фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму фотоблогу 49-річна акторка опублікувала дві світлині із сімейного архіву на честь дня народження доньки. На одному з фото Ошан позує в роликах та яскравому вбранні вдома, а на іншому — кривляється на камеру у кафе.

Донька Міли Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

У підписі до фото зіркова матуся звернулася до дівчинки та привітала її зі святом.

"Вітаю з 5-річчям мою дивовижну райдужну донечку Ошан Ларк Елліот! Така розумна і кмітлива, любляча і турботлива, така весела і жвава. Ти викликаєш сміх та цікаві і бурхливі бесіди, де б ти не була. Ми так любимо тебе, моє солодке дороге дитя! Ти перетворюєш кожен день на пригоду, а твої веселі посмішки та різні персонажі, яких ти граєш, дарують стільки радості нашій родині. Твоя сім'я любить тебе понад усе, і ми всі не можемо дочекатися, щоб побачити, як ти ростеш, вчишся, розвиваєшся в унікальну і розумну людину, якою ти вже є. Мама дуже тебе любить", — написала Йовович.

Ошан Ларк Елліот. Фото: instagram.com/millajovovich

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