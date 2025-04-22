Наталье Сумской 69 — лучшие фильмы с актрисой

Мать президента и гадалка Явдоха — яркие роли Натальи Сумской
Украинская актриса Наталья Сумская сегодня, 22 апреля, празднует свой день рождения. Звезде театра и кино исполнилось 68 лет.
В день рождения знаменитости Новини.LIVE вспоминают ее самые яркие роли.
"Наталка Полтавка" (1978)
Одна из первых ролей Сумской в кино. В экранизации одноименной пьесы Ивана Котляревского актриса сыграла Наташу, которая переживает разлуку со своим возлюбленным, но однажды девушку зовет замуж богач.
"Карпатское золото" (1991)
В фильме Сумская исполнила роль инженера Ольги. События ленты разворачиваются в 1945 году в украинских Карпатах, когда легенда о местном золотом сокровище добралась и до советов, и до немецких воинов.
Слуга народа (2015)
Сумская запомнилась многим зрителям в качестве Марии Стефановны, матери президента Голобородько в комедийном сериале "Слуга народа".
Подорожники (2019)
Еще одна комедийная роль Натальи Сумской тоже очень полюбилась зрителям. В сериале актриса сыграла харизматичную повариху Любовь Ивановну, которая помогает дочери и зятю преодолеть конкурентов в их придорожном кафе.
Черный ворон (2019)
Мощная историческая драма стала одним из лучших фильмов в современном украинском кино. За роль гадалки Евдокии, которая помогает украинским повстанцам, Сумская получила "Золотой волчок".
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