Наталье Сумской 69 — лучшие фильмы с актрисой

Наталья Сумская. Фото: instagram.com/sumskanataliia

Украинская актриса Наталья Сумская сегодня, 22 апреля, празднует свой день рождения. Звезде театра и кино исполнилось 68 лет.

В день рождения знаменитости Новини.LIVE вспоминают ее самые яркие роли.

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"Наталка Полтавка" (1978)

Одна из первых ролей Сумской в кино. В экранизации одноименной пьесы Ивана Котляревского актриса сыграла Наташу, которая переживает разлуку со своим возлюбленным, но однажды девушку зовет замуж богач.

Наталья Сумская в фильме "Наталка Полтавка". Фото: кадр из фильма

"Карпатское золото" (1991)

В фильме Сумская исполнила роль инженера Ольги. События ленты разворачиваются в 1945 году в украинских Карпатах, когда легенда о местном золотом сокровище добралась и до советов, и до немецких воинов.

Наталья Сумская в фильме "Карпатское золото". Фото: кадр из фильма

Слуга народа (2015)

Сумская запомнилась многим зрителям в качестве Марии Стефановны, матери президента Голобородько в комедийном сериале "Слуга народа".

Наталья Сумская в сериале "Слуга народа". Фото: кадр из фильма

Подорожники (2019)

Еще одна комедийная роль Натальи Сумской тоже очень полюбилась зрителям. В сериале актриса сыграла харизматичную повариху Любовь Ивановну, которая помогает дочери и зятю преодолеть конкурентов в их придорожном кафе.

Наталья Сумская в сериале "Подорожники". Фото: Новый канал

Черный ворон (2019)

Мощная историческая драма стала одним из лучших фильмов в современном украинском кино. За роль гадалки Евдокии, которая помогает украинским повстанцам, Сумская получила "Золотой волчок".

Наталья Сумская в роли Явдохи в фильме "Черный ворон". Фото: 1+1

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