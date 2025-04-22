Наталії Сумській 69 — найкращі фільми з акторкою

Наталія Сумська. Фото: instagram.com/sumskanataliia

Українська акторка Наталія Сумська сьогодні, 22 квітня, святкує свій день народження. Зірці театру та кіно виповнилося 68 років.

У день народження знаменитості Новини.LIVE пригадують її найяскравіші ролі.

Реклама

Читайте також:

"Наталка Полтавка" (1978)

Одна з перших ролей Сумської у кіно. В екранізації однойменної п'єси Івана Котляревського акторка зіграла Наталку, яка переживає розлуку зі своїм коханим, але одного дня дівчину кличе заміж багатій.

Наталія Сумська у фільмі "Наталка Полтавка". Фото: кадр з фільму

"Карпатське золото" (1991)

У фільмі Сумська виконала роль інженерки Ольги. Події стрічки розгортаються 1945 року в українських Карпатах, коли легенда про місцевий золотий скарб дісталася і до совєтів, і до німецьких вояків.

Наталія Сумська у фільмі "Карпатське золото". Фото: кадр з фільму​​

Слуга народу (2015)

Сумська запам'яталася багатьом глядачам в ролі Марії Стефанівни, матері президента Голобородька у комедійному серіалі "Слуга народу".

Наталія Сумська у серіалі "Слуга народу". Фото: кадр з фільму

Подорожники (2019)

Ще одна комедійна роль Наталії Сумської теж дуже полюбилася глядачам. У серіалі акторка зіграла харизматичну кухарку Любов Іванівну, яка допомагає доньці та зятю подолати конкурентів у їхньому придорожньому кафе.

Наталія Сумська у серіалі "Подорожники". Фото: Новий канал

Чорний ворон (2019)

Потужна історична драма стала одним із найкращих фільмів у сучасному українському кіно. За роль ворожки Явдохи, яка допомагає українським повстанцям, Сумська отримала "Золоту дзиґу".

Наталія Сумська в ролі Явдохи у фільмі "Чорний ворон". Фото: 1+1

Нагадаємо, ми ділилися добіркою найкращих фільмів для сімейного перегляду. А також пропонуємо три нові мінісеріали на Netflix із захопливим сюжетом.