Наталії Сумській 69 — найкращі фільми з акторкою

Мати президента і ворожка Явдоха — яскраві ролі Наталії Сумської
Українська акторка Наталія Сумська сьогодні, 22 квітня, святкує свій день народження. Зірці театру та кіно виповнилося 68 років.
У день народження знаменитості Новини.LIVE пригадують її найяскравіші ролі.
"Наталка Полтавка" (1978)
Одна з перших ролей Сумської у кіно. В екранізації однойменної п'єси Івана Котляревського акторка зіграла Наталку, яка переживає розлуку зі своїм коханим, але одного дня дівчину кличе заміж багатій.
"Карпатське золото" (1991)
У фільмі Сумська виконала роль інженерки Ольги. Події стрічки розгортаються 1945 року в українських Карпатах, коли легенда про місцевий золотий скарб дісталася і до совєтів, і до німецьких вояків.
Слуга народу (2015)
Сумська запам'яталася багатьом глядачам в ролі Марії Стефанівни, матері президента Голобородька у комедійному серіалі "Слуга народу".
Подорожники (2019)
Ще одна комедійна роль Наталії Сумської теж дуже полюбилася глядачам. У серіалі акторка зіграла харизматичну кухарку Любов Іванівну, яка допомагає доньці та зятю подолати конкурентів у їхньому придорожньому кафе.
Чорний ворон (2019)
Потужна історична драма стала одним із найкращих фільмів у сучасному українському кіно. За роль ворожки Явдохи, яка допомагає українським повстанцям, Сумська отримала "Золоту дзиґу".
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