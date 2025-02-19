Йовович, Мендес и Фокс снялись в фильме россиянки - подробности

Галина Йовович в фильме "Идиотка". Фото: instagram.com/idiotkamovie

Российский режиссер Настасья Попова сняла новый фильм о "российском анклаве в Голливуде". В ленте скандального автора снялись актрисы Камила Мендес, Джулия Фокс и мать Милы Йовович.

Об этом пишет Deadline.

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Попова сняла новый фильм "Идиотка", в котором рассказывает о жизни девушки по имени Маргарита, которая живет в российском районе Западного Голливуда и пытается пробиться в мир через реалити-шоу. Премьера фильма состоится в рамках фестиваля SXSW.

К касту ленты присоединилось несколько зарубежных звезд — актриса "Ривердейла" Камила Мендес, Джулия Фокс, Марк Иванир, Оуэн Тиле, Бенито Скиннер, рэперка Saweetie и Галина Йовович.

Главную роль в фильме исполнила актриса Анна Барышникова, дочь балетмейстера Михаила Барышникова, который в 70-х сбежал из СССР в США.

Актерский состав фильма "Идиотка". Фото: People

Отметим, что в своих соцсетях Попова никак не комментировала войну в Украине и молчит о преступлениях своих соотечественников на чужих территориях.

Режиссер Настасья Попова. Фото: instagram.com/idiotkamovie

В свою очередь в СМИ начала распространяться информация, что в 2023 году Попова была добавлена в санкционный список Украины за распространение пропагандистской информации о вторжении российских войск. Однако речь идет о другой Анастасии Поповой, журналистке, которая долгое время работала на прокремлевских телеканалах и открыто поддерживает политику Путина.

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