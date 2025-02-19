Йовович, Мендес та Фокс знялися у фільмі росіянки — подробиці

Галина Йовович у фільмі "Ідіотка". Фото: instagram.com/idiotkamovie

Російська режисерка Настасія Попова зняла новий фільм про "російський анклав у Голлівуді". У стрічці скандальної авторки знялися акторки Каміла Мендес, Джулія Фокс та мати Міли Йовович.

Про це пише Deadline.

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Попова зняла новий фільм "Ідіотка", в якому розповідає про життя дівчини на ім'я Маргарита, яка живе у російському районі Західного Голлівуду та намагається пробитися у світ через реаліті-шоу. Прем'єра фільму відбудеться в рамках фестивалю SXSW.

До касту стрічки приєдналося декілька закордонних зірок — акторка "Рівердейлу" Каміла Мендес, Джулія Фокс, Марк Іванір, Оуен Тіле, Беніто Скіннер, реперка Saweetie та Галина Йовович.

Головну роль у фільмі виконала акторка Анна Баришникова, донька балетмейстера Михайла Баришникова, який у 70-х втік з СРСР до США.

Акторський склад фільму "Ідіотка". Фото: People

Зазначимо, що у своїх соцмережах Попова жодним чином не коментувала війну в Україні та мовчить про злочини своїх співвітчизників на чужих територіях.

Режисерка Настасія Попова. Фото: instagram.com/idiotkamovie

Своєю чергою у ЗМІ почала ширитися інформація, що 2023 року Попову було додано до санкційного списку України за поширення пропагандистської інформації про вторгнення російських військ. Однак мова йдеться про іншу Анастасію Попову, журналістку, яка тривалий час працювала на прокремлівських телеканалах та відкрито підтримує політику Путіна.

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