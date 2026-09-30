Актриса Ксения Мишина пожаловалась на цены в Украине: "За границей дешевле"

Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Известная украинская актриса Ксения Мишина в начале осени отправилась отдыхать за границу. Воспользовавшись возможностью, она решила показать, сколько заплатила там за отдых у бассейна, и сравнила эту сумму с ценами в Украине. По ее словам, разница оказалась довольно ощутимой.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на Instagram артистки.

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Сколько Ксения Мишина заплатила за бассейн

Во время поездки за границу Мишина решила провести день в комплексе с бассейном. Вход и шезлонг вместе обошлись ей всего в 5 евро — примерно 255 гривен. Эта сумма удивила актрису, ведь в Украине летом за подобный отдых приходилось платить значительно больше.

"Раньше нам казалось, что за границей дорого. А теперь иногда смотришь на цены у нас, и уже так не кажется. К примеру, летом наши бассейны стоили минимум две тысячи гривен в день. То, что вы видите здесь — пять евро вместе с лежаком", — рассказала Ксения Мишина.

Пост Ксении Мишиной. Фото: Instagram/misha.k.ua

Актриса отметила, что ее пример хорошо показывает, насколько по-разному могут стоить похожие услуги в Украине и за границей. Отметим, что Ксения не стала уточнять, в какой именно стране сейчас отдыхает.

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