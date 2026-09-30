Акторка Ксенія Мішина поскаржилася на ціни в Україні: "За кордоном дешевше"

Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Відома українська акторка Ксенія Мішина на початку осені поїхала відпочивати за кордон. Користуючись можливістю вона вирішила показати, скільки заплатила там за відпочинок біля басейну і порівняла цю суму з цінами в Україні. За її словами, різниця виявилася доволі відчутною.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Instagram артистки.

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Скільки Ксенія Мішина заплатила за басейн

Під час поїздки за кордон Мішина вирішила провести день у комплексі з басейном. Вхід і лежак разом коштували їй лише 5 євро — приблизно 255 гривень. Ця сума здивувала акторку, адже в Україні влітку за подібний відпочинок доводилося платити значно більше.

"Колись нам здавалося, що за кордоном дорого. А тепер іноді дивишся на ціни у нас, і вже так не здається. До прикладу, влітку наші басейни коштували мінімум дві тисячі гривень за день. Те, що ви бачите тут — п’ять євро разом із лежаком", — розповіла Ксенія Мішина.

Пост Ксенії Мішиної. Фото: Instagram/misha.k.ua

Акторка зазначила, що її приклад добре показує, наскільки по-різному можуть коштувати схожі послуги в Україні та за кордоном. Відзначимо, що Ксенія не стала уточнювати, в якій саме країні зараз відпочиває.

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