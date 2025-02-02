Джоан Коллинз в 91 год сыграет герцогиню Уоллис Симпсон — подробности

Джоан Коллинз. Фото: instagram.com/joancollinsdbe

Британская актриса Джоан Коллинз сыграет в новом фильме о светской львице Уоллис Симпсон. Биографическая драма расскажет о последних годах жизни женщины, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола.

Новость о своем участии в ленте актриса сообщила в Instagram.

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"Я рада играть Уоллис Симпсон, герцогиню Виндзорскую, в нерассказанной истории о ее последних годах, съемки которой вскоре начнутся в Лондоне и Париже", — рассказала Коллинз.

Джоан Коллинз/Уиллис Симпсон. Фото: instagram.com/joancollinsdbe

Как пишет The Guardian, лента получила название "Горький конец" (до этого — "В постели с герцогиней"). В ней будут показаны последние годы жизни светской львицы, которая умерла в Париже на 89-м году жизни. Невероятная история любви и настоящая королевская драма будет рассмотрена под новым углом.

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