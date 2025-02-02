Джоан Коллінз у 91 рік зіграє герцогиню Волліс Сімпсон — подробиці

Джоан Коллінз. Фото: instagram.com/joancollinsdbe

Британська акторка Джоан Коллінз зіграє у новому фільмі про світську левицю Волліс Сімпсон. Біографічна драма розповість про останні роки життя жінки, заради якої король Едуард VIII зрікся престолу.

Новину про свою участь у стрічці акторка повідомила в Instagram.

Читайте також:

Джоан Коллінз зіграє герцогиню Віндзорську в кіно

У своєму фотоблогу 91-річна зірка "Династії" оголосила про те, що приєднається до касту майбутнього фільму режисера Майка Ньюелла.

"Я рада грати Волліс Сімпсон, герцогиню Віндзорську, в нерозказаній історії про її останні роки, зйомки якої незабаром розпочнуться в Лондоні та Парижі", — розповіла Коллінз.

Джоан Коллінз/Вілліс Сімпсон. Фото: instagram.com/joancollinsdbe

Як пише The Guardian, стрічка отримала назву "Гіркий кінець" (до цього — "У ліжку з герцогинею"). У ній будуть показані останні роки життя світської левиці, яка померла у Парижі на 89-му році життя. Неймовірна історія кохання та справжня королівська драма буде розглянута під новим кутом.

Раніше Кріс Еванс зробив несподівану заяву щодо свого повернення у новій частині "Месників."

Також Netflix анонсував головні прем'єри року — які найцікавіші повнометражні фільми вийдуть у 2025-му.