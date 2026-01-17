Видео
Україна
Видео

Изменят мышление — 5 фильмов, которые вдохновят на новую жизнь

Изменят мышление — 5 фильмов, которые вдохновят на новую жизнь

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 10:09
5 фильмов, которые вдохновят изменить жизнь — покажут новые смыслы
Главная героиня фильма "Мечтатели". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы работают лучше психотерапии. Они могут вдохновлять, мотивировать и подсказывать, как действовать. Есть пять культовых лент, после которых ваше мышление станет другим.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Фильмы, которые способны изменить жизнь

"Список последних желаний"

Двое главных героев, скованные смертельной болезнью, решают в последний раз насладиться жизнью. Они составляют список мечтаний и решительно настроены воплотить их в реальность.

"Теперь я иду в дикую даль"

Главный герой — молодой успешный студент из богатой семьи. Несмотря на это он решает потратить все деньги на благотворительность и заняться поиском настоящего смысла жизни. Парень убегает от цивилизации и отправляется жить на Аляску.

"Красота по-американски"

Главный герой, переживающий кризис среднего возраста, решает полностью изменить свою успешную жизнь. Он влюбляется в молодую подругу дочери, бросает работу и начинает наконец наслаждаться тем, что имеет.

"Вкус жизни"

Гибель сестры кардинально меняет жизнь главной героини. Раньше она была успешной шеф-поваром и полностью отдавалась работе, однако теперь женщина должна заниматься племянницей и наконец найти нужный баланс.

"Мечтатели"

Этот фильм — о свободе, которой все боятся. Двое парней и девушка погружаются в мир кино, философии и сложных отношений. Главные герои исследуют границы реальности и ищут свой путь в жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, какие детективные сериалы от Netflix стоит посмотреть. Эти истории удивят финалом.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фильмы выйдут в 2026 году. Их премьеру ждут все.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
