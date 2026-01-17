5 фильмов, которые вдохновят изменить жизнь — покажут новые смыслы

Главная героиня фильма "Мечтатели". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы работают лучше психотерапии. Они могут вдохновлять, мотивировать и подсказывать, как действовать. Есть пять культовых лент, после которых ваше мышление станет другим.

Фильмы, которые способны изменить жизнь

"Список последних желаний"

Двое главных героев, скованные смертельной болезнью, решают в последний раз насладиться жизнью. Они составляют список мечтаний и решительно настроены воплотить их в реальность.

"Теперь я иду в дикую даль"

Главный герой — молодой успешный студент из богатой семьи. Несмотря на это он решает потратить все деньги на благотворительность и заняться поиском настоящего смысла жизни. Парень убегает от цивилизации и отправляется жить на Аляску.

"Красота по-американски"

Главный герой, переживающий кризис среднего возраста, решает полностью изменить свою успешную жизнь. Он влюбляется в молодую подругу дочери, бросает работу и начинает наконец наслаждаться тем, что имеет.

"Вкус жизни"

Гибель сестры кардинально меняет жизнь главной героини. Раньше она была успешной шеф-поваром и полностью отдавалась работе, однако теперь женщина должна заниматься племянницей и наконец найти нужный баланс.

"Мечтатели"

Этот фильм — о свободе, которой все боятся. Двое парней и девушка погружаются в мир кино, философии и сложных отношений. Главные герои исследуют границы реальности и ищут свой путь в жизни.

