5 фільмів, що надихнуть змінити життя — покажуть нові сенси

Змінять мислення — 5 фільмів, що надихнуть на нове життя
Деякі фільми працюють краще за психотерапію. Вони можуть надихати, мотивувати та підказувати, як діяти. Є п'ять культових стрічок, після яких ваше мислення стане іншим.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Фільми, що здатні змінити життя
"Список останніх бажань"
Двоє головних героїв, що сковані смертельною хворобою, вирішують востаннє насолодитися життям. Вони складають список мрій та рішуче налаштовані втілити їх в реальність.
"Тепер я йду у дику далечінь"
Головний герой — молодий успішний студент з багатої родини. Попри це він вирішує витратити всі гроші на благодійність та зайнятися пошуком справжнього сенсу життя. Хлопець тікає від цивілізації та вирушає жити на Аляску.
"Краса по-американськи"
Головний герой, який переживає кризу середнього віку, вирішує повністю змінити своє успішне життя. Він закохується у молоду подругу доньки, кидає роботу та починає нарешті насолоджуватися тим, що має.
"Смак життя"
Загибель сестри кардинально змінює життя головної героїні. Раніше вона була успішною шеф-кухаркою та повністю віддавалася роботі, однак тепер жінка має опікуватися племінницею та нарешті знайти потрібний баланс.
"Мрійники"
Цей фільм — про свободу, якої всі бояться. Двоє хлопців та дівчина занурюються у світ кіно, філософії та складних стосунків. Головні герої досліджують межі реальності та шукають свій шлях у житті.
