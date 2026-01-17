Відео
Змінять мислення — 5 фільмів, що надихнуть на нове життя

Змінять мислення — 5 фільмів, що надихнуть на нове життя

Дата публікації: 17 січня 2026 10:09
5 фільмів, що надихнуть змінити життя — покажуть нові сенси
Головна героїня фільму "Мрійники". Фото: кадр з відео

Деякі фільми працюють краще за психотерапію. Вони можуть надихати, мотивувати та підказувати, як діяти. Є п'ять культових стрічок, після яких ваше мислення стане іншим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Фільми, що здатні змінити життя

"Список останніх бажань"

Двоє головних героїв, що сковані смертельною хворобою, вирішують востаннє насолодитися життям. Вони складають список мрій та рішуче налаштовані втілити їх в реальність.

"Тепер я йду у дику далечінь"

Головний герой — молодий успішний студент з багатої родини. Попри це він вирішує витратити всі гроші на благодійність та зайнятися пошуком справжнього сенсу життя. Хлопець тікає від цивілізації та вирушає жити на Аляску.

"Краса по-американськи"

Головний герой, який переживає кризу середнього віку, вирішує повністю змінити своє успішне життя. Він закохується у молоду подругу доньки, кидає роботу та починає нарешті насолоджуватися тим, що має.

"Смак життя"

Загибель сестри кардинально змінює життя головної героїні. Раніше вона була успішною шеф-кухаркою та повністю віддавалася роботі, однак тепер жінка має опікуватися племінницею та нарешті знайти потрібний баланс.

"Мрійники"

Цей фільм — про свободу, якої всі бояться. Двоє хлопців та дівчина занурюються у світ кіно, філософії та складних стосунків. Головні герої досліджують межі реальності та шукають свій шлях у житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які детективні серіали від Netflix варто подивитися. Ці історії здивують фіналом.

Також ми розповідали про те, які українські фільми вийдуть у 2026 році. На їхню прем'єру чекають усі.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
