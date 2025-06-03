Ирма Витовская отреагировала на слухи о своей смерти — фото

Ирма Витовская. Фото: facebook.com/irmcya

В сети начали распространяться фейковые новости о смерти украинской актрисы Ирмы Витовской. Звезда уже успела отреагировать на скандальные публикации "желтой" прессы.

На своей странице в Facebook актриса вышла на связь.

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В соцсетях неизвестные начали распространять новость о том, что 51-летняя актриса якобы ушла из жизни 1 июня 2025 года. К счастью, со звездой все хорошо и она в хорошем здоровье. Витовская успела отреагировать на лживые публикации и гневно высказалась о тех, кто распространяет их в сети.

"Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное... Я то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники... Если из них бы кто-то получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты", — написала актриса.

Ирма Витовская прокомментировала фейковые новости. Фото: скриншот

Напомним, известная украинская актриса впервые рассказала о борьбе с онкологией. А также мы писали, шо звезда "Крепостной" на редких кадрах показала мужа и двоих детей.