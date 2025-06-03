Ірма Вітовська відреагувала на чутки про свою смерть — фото

Ірма Вітовська. Фото: facebook.com/irmcya

У мережі почали ширитися фейкові новини про смерть української акторки Ірми Вітовської. Зірка вже встигла відреагувати на скандальні публікації "жовтої" преси.

На своїй сторінці в Facebook акторка вийшла на зв'язок.

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У соцмережах невідомі почали поширювати новину про те, що 51-річна акторка ніби-то пішла з життя 1 червня 2025 року. На щастя, із зіркою все добре і вона у гарному здоров'ї. Вітовська встигла відреагувати на брехливі публікації та гнівно висловилася про тих, хто поширює їх у мережі.

"От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне... Я то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі... Якщо з них би хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумерангу, скоти", — написала акторка.

Ірма Вітовська прокоментувала фейкові новини. Фото: скриншот

Нагадаємо, відома українська акторка вперше розповіла про боротьбу з онкологією. А також ми писали, шо зірка "Кріпосної" на рідкісних кадрах показала чоловіка та двох дітей.