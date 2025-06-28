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Главная Кино Янович и Хижняк в новой украинской комедии — вышел первый тизер

Янович и Хижняк в новой украинской комедии — вышел первый тизер

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:43
Родительское собрание — первый тизер и дата выхода
Фильм "Родительское собрание". Фото: instagram.com/zbory.film
Ключові моменти "Родительское собрание" — первый тизер и дата премьеры

Вышел первый тизер новой украинской комедии "Родительское собрание". Главные роли в фильме исполнят Антонина Хижняк и Женя Янович.

Новини.LIVE рассказывает подробнее.

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"Родительское собрание" — первый тизер и дата премьеры

Вторая комедия от создателей ленты "Собрание ОСМД" расскажет о новых приключениях уже знакомых приключений. Накануне Хэллоуина они собираются в классе, чтобы обсудить результаты выборов школьного президента. Вместо радости — подозрения в фальсификациях, взаимные обвинения в подкупе, громкие обещания, давление и шантаж. В ход идет все, чтобы провести к власти "своего" кандидата. Ведь когда на кону школьная власть, взрослые порой теряют рассудок быстрее, чем дети. Напряжение растет, атмосфера накаляется, и остается главный вопрос — кто же в конце концов победит.

В ролях Евгений Янович, Олег Маслюк, Владимир Кравчук, актриса Антонина Хижняк, Назар Заднепровский и Анастасия Цимбалару. Однако, это лишь часть звездного каста, впереди - еще больше известных имен и неожиданных камео.

Съемки ленты стартуют уже через несколько недель, а премьера запланирована накануне Хэллоуина — 30 октября в кино.

Напомним, Владимир Дантес дебютирует в кино в украинском эротическом триллере. А также актриса Антонина Хижняк объяснила, как оказалась в ролике Белого дома.

украинские звезды Женя Янович трейлер комедия украинские фильмы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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