Батьківські збори — перший тизер і дата виходу

Фільм "Батьківські збори". Фото: instagram.com/zbory.film

Вийшов перший тизер нової української комедії "Батьківські збори". Головні ролі у фільмі виконають Антоніна Хижняк та Женя Янович.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

Реклама

Читайте також:

"Батьківські збори" — перший тизер і дата прем'єри

Друга комедія від творців стрічки "Збори ОСББ" розповість про нові пригоди вже знайомих героїв. Напередодні Геловіну вони збираються в класі, щоб обговорити результати виборів шкільного президента. Замість радості — підозри у фальсифікаціях, взаємні обвинувачення у підкупі, гучні обіцянки, тиск і шантаж. У хід іде все, аби провести до влади "свого" кандидата. Адже коли на кону шкільна влада, дорослі часом втрачають розум швидше, ніж діти. Напруга зростає, атмосфера загострюється, і лишається головне питання — хто ж зрештою переможе.

У ролях Євген Янович, Олег Маслюк, Володимир Кравчук, акторка Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський та Анастасія Цимбалару. Проте це лише частина зіркового касту, попереду — ще більше відомих імен та несподіваних камео.

Знімання стрічки стартують вже за декілька тижнів, а прем'єра запланована напередодні Геловіну — 30 жовтня у кіно.

Нагадаємо, Володимир Дантес дебютує в кіно в українському еротичному трилері. А також акторка Антоніна Хижняк пояснила, як опинилася у ролику Білого дому.