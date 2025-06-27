В її світлі вони грішили — Дантес, Салем та Лавренюк знялися в еротичному трилері — фото

Дантес зіграє головну роль в українському еротичному трилері
Співак Володимир Дантес зіграє головну роль в українському еротичному трилері "В її світлі вони грішили". Разом із артистом на екрані з'являться Ольга Лавренюк, Даніель Салем, Ольга Хохлаткіна та Оксана Черкашина.
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Що відомо про фільм "В її світлі вони грішили"
Новий фільм розповість історію галицького дослідника Йогана Зега, який 1852 року винайшов першу в світі гасову лампу, але так і не отримав заслуженого визнання за свою роботу.
Події у стрічці відбуватимуться 1897 року в місті Лемберг. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег разом із чоловіком і прислугою повертається до родинного маєтку. Та замість затишку її чекає змова — чоловік прагне заволодіти її статками, покоївка мріє зайняти її місце, а кухарка жадає її смерті. У домі, де колись її батько подарував людям світло, тепер оселилася моторошна темрява.
"Цей фільм для тих, хто готовий поринути у таємниці, розглядати світло й темряву як дві сили, що формують людську душу. "В її світлі вони грішили" точно змусить вас зазирнути у темні закутки не лише історії, а й самого себе. У нас дуже потужний акторський склад, і на майданчику відбувається справжня магія", — розповіла акторка Олена Лавренюк.
Стрічка стане дебютом співака Володимира Дантеса. За словами артиста, робота над фільмом стала для нього особливим викликом.
"Це важке випробування психіки. За короткий термін треба стати персонажем, який не схожий на мене. Він антагоніст, робить неприємні, а іноді жахливі речі. Входячи в образ, ти починаєш погано розділяти реальність і справжнє життя. Але навколо — суперпрофесіонали, до висот яких я прагну. Тож треба очікувати виклик жанру. Це трилер з елементами еротики. В основі історії фільму — проблеми, які ніколи не змінюються. Гроші, влада і все, на що люди здатні заради досягнення цього", — розповів Дантес.
Режисеркою фільму виступила Ірина Громозда, а видовищні костюми були створені дизайнеркою Оксаною Берг.
Наразі фільм ще перебуває на етапі знімань, однак зовсім скоро він вийде в українському прокаті.
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