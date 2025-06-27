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Головна Кіно Дантес зіграє головну роль в українському еротичному трилері

Дантес зіграє головну роль в українському еротичному трилері

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:40
В її світлі вони грішили — Дантес, Салем та Лавренюк знялися в еротичному трилері — фото
Володимир Дантес. Фото: пресслужба
Ключові моменти Що відомо про фільм "В її світлі вони грішили"

Співак Володимир Дантес зіграє головну роль в українському еротичному трилері "В її світлі вони грішили". Разом із артистом на екрані з'являться Ольга Лавренюк, Даніель Салем, Ольга Хохлаткіна та Оксана Черкашина.

Новини.LIVE розповідає деталі.

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Що відомо про фільм "В її світлі вони грішили"

Новий фільм розповість історію галицького дослідника Йогана Зега, який 1852 року винайшов першу в світі гасову лампу, але так і не отримав заслуженого визнання за свою роботу.

Події у стрічці відбуватимуться 1897 року в місті Лемберг. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег разом із чоловіком і прислугою повертається до родинного маєтку. Та замість затишку її чекає змова — чоловік прагне заволодіти її статками, покоївка мріє зайняти її місце, а кухарка жадає її смерті. У домі, де колись її батько подарував людям світло, тепер оселилася моторошна темрява.

Фільм В її світлі вони грішили - фото
Даніель Салем, Ольга Лавренюк, Володимир Дантес та Оксана Черкашина. Фото: пресслужба

"Цей фільм для тих, хто готовий поринути у таємниці, розглядати світло й темряву як дві сили, що формують людську душу. "В її світлі вони грішили" точно змусить вас зазирнути у темні закутки не лише історії, а й самого себе. У нас дуже потужний акторський склад, і на майданчику відбувається справжня магія", — розповіла акторка Олена Лавренюк.

Стрічка стане дебютом співака Володимира Дантеса. За словами артиста, робота над фільмом стала для нього особливим викликом.

Дантес та Ольга Лавренюк разом знімуться у фільмі - фото
Ольга Лавренюк та Володимир Дантес. Фото: пресслужба

"Це важке випробування психіки. За короткий термін треба стати персонажем, який не схожий на мене. Він антагоніст, робить неприємні, а іноді жахливі речі. Входячи в образ, ти починаєш погано розділяти реальність і справжнє життя. Але навколо — суперпрофесіонали, до висот яких я прагну. Тож треба очікувати виклик жанру. Це трилер з елементами еротики. В основі історії фільму — проблеми, які ніколи не змінюються. Гроші, влада і все, на що люди здатні заради досягнення цього", — розповів Дантес.

Режисеркою фільму виступила Ірина Громозда, а видовищні костюми були створені дизайнеркою Оксаною Берг.

Салем та Дантес знялися в еротичному трилері - фото
Даніель Салем, Ольга Лавренюк та Володимир Дантес. Фото: пресслужба

Наразі фільм ще перебуває на етапі знімань, однак зовсім скоро він вийде в українському прокаті.

Нагадаємо, Катерина Кузнєцова розповіла, як знімають інтимні сцени в кіно. А також вийшов перший тизер українського фентезі "Мавка. Справжній міф".

Володимир Дантес фільм Даніель Салем українські зірки українські фільми
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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