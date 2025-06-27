В ее свете они грешили — Дантес, Салем и Лавренюк снялись в эротическом триллере — фото

Дантес сыграет главную роль в украинском эротическом триллере
Певец Владимир Дантес сыграет главную роль в украинском эротическом триллере "В ее свете они грешили". Вместе с артистом на экране появятся Ольга Лавренюк, Даниэль Салем, Ольга Хохлаткина и Оксана Черкашина.
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Что известно о фильме "В ее свете они грешили"
Новый фильм расскажет историю галицкого исследователя Иоганна Зега, который в 1852 году изобрел первую в мире керосиновую лампу, но так и не получил заслуженного признания за свою работу.
События в ленте будут происходить в 1897 году в городе Лемберг. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег вместе с мужем и прислугой возвращается в семейное имение. Но вместо уюта ее ждет заговор - муж стремится завладеть ее состоянием, горничная мечтает занять ее место, а кухарка жаждет ее смерти. В доме, где когда-то ее отец подарил людям свет, теперь поселилась жуткая тьма.
"Этот фильм для тех, кто готов погрузиться в тайны, рассматривать свет и тьму как две силы, формирующие человеческую душу. "В ее свете они грешили" точно заставит вас заглянуть в темные уголки не только истории, но и самого себя. У нас очень мощный актерский состав, и на площадке происходит настоящая магия", — рассказала актриса Елена Лавренюк.
Лента станет дебютом певца Владимира Дантеса. По словам артиста, работа над фильмом стала для него особым вызовом.
"Это тяжелое испытание психики. За короткий срок надо стать персонажем, который не похож на меня. Он антагонист, делает неприятные, а иногда ужасные вещи. Входя в образ, ты начинаешь плохо разделять реальность и настоящую жизнь. Но вокруг — суперпрофессионалы, к высотам которых я стремлюсь. Так что надо ожидать вызов жанру. Это триллер с элементами эротики. В основе истории фильма - проблемы, которые никогда не меняются. Деньги, власть и все, на что люди способны ради достижения этого", — рассказал Дантес.
Режиссером фильма выступила Ирина Громозда, а зрелищные костюмы были созданы дизайнером Оксаной Берг.
Сейчас фильм еще находится на этапе съемок, однако совсем скоро он выйдет в украинском прокате.
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