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Главная Кино Дантес сыграет главную роль в украинском эротическом триллере

Дантес сыграет главную роль в украинском эротическом триллере

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 17:40
В ее свете они грешили — Дантес, Салем и Лавренюк снялись в эротическом триллере — фото
Владимир Дантес. Фото: пресс-служба
Ключові моменти Что известно о фильме "В ее свете они грешили"

Певец Владимир Дантес сыграет главную роль в украинском эротическом триллере "В ее свете они грешили". Вместе с артистом на экране появятся Ольга Лавренюк, Даниэль Салем, Ольга Хохлаткина и Оксана Черкашина.

Новини.LIVE рассказывает детали.

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Что известно о фильме "В ее свете они грешили"

Новый фильм расскажет историю галицкого исследователя Иоганна Зега, который в 1852 году изобрел первую в мире керосиновую лампу, но так и не получил заслуженного признания за свою работу.

События в ленте будут происходить в 1897 году в городе Лемберг. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег вместе с мужем и прислугой возвращается в семейное имение. Но вместо уюта ее ждет заговор - муж стремится завладеть ее состоянием, горничная мечтает занять ее место, а кухарка жаждет ее смерти. В доме, где когда-то ее отец подарил людям свет, теперь поселилась жуткая тьма.

Фільм В її світлі вони грішили - фото
Даниэль Салем, Ольга Лавренюк, Владимир Дантес и Оксана Черкашина. Фото: пресс-служба

"Этот фильм для тех, кто готов погрузиться в тайны, рассматривать свет и тьму как две силы, формирующие человеческую душу. "В ее свете они грешили" точно заставит вас заглянуть в темные уголки не только истории, но и самого себя. У нас очень мощный актерский состав, и на площадке происходит настоящая магия", — рассказала актриса Елена Лавренюк.

Лента станет дебютом певца Владимира Дантеса. По словам артиста, работа над фильмом стала для него особым вызовом.

Дантес та Ольга Лавренюк разом знімуться у фільмі - фото
Ольга Лавренюк и Владимир Дантес. Фото: пресс-служба

"Это тяжелое испытание психики. За короткий срок надо стать персонажем, который не похож на меня. Он антагонист, делает неприятные, а иногда ужасные вещи. Входя в образ, ты начинаешь плохо разделять реальность и настоящую жизнь. Но вокруг — суперпрофессионалы, к высотам которых я стремлюсь. Так что надо ожидать вызов жанру. Это триллер с элементами эротики. В основе истории фильма - проблемы, которые никогда не меняются. Деньги, власть и все, на что люди способны ради достижения этого", — рассказал Дантес.

Режиссером фильма выступила Ирина Громозда, а зрелищные костюмы были созданы дизайнером Оксаной Берг.

Салем та Дантес знялися в еротичному трилері - фото
Даниэль Салем, Ольга Лавренюк и Владимир Дантес. Фото: пресс-служба

Сейчас фильм еще находится на этапе съемок, однако совсем скоро он выйдет в украинском прокате.

Напомним, Екатерина Кузнецова рассказала, как снимают интимные сцены в кино. А также вышел первый тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф".

Владимир Дантес фильм Даниэль Салем украинские звезды украинские фильмы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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