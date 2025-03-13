Лучший актер современности — кто это

Том Хэнкс. Фото: Reuters

Зрители выбрали лучшего актера современности. Пользователи со всего мира отдали свой голос в сети за своего фаворита.

Портал ListChallenges провел голосование и объявил рейтинг.

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Кто стал лучшим актером современности

В опросе были представлены 150 кандидатов, среди которых известные звезды Голливуда — от молодых актеров до настоящих мэтров кино.

Наибольшее количество голосов от поклонников набрал американский актер и продюсер Том Хэнкс. 68-летняя звезда фильмов "Спасти рядового Райана", "Форест Гамп", и "Код Да Винчи" получил от пользователей 140 баллов.

С небольшим разрывом в 16 голосов на втором месте оказался Харрисон Форд, известный своими ролями во франшизах "Звездные войны" и "Индиана Джонс". А вот третью строчку занял звезда "Побега из Шоушенка" и "Брюс Всемогущий" Морган Фримен.

Рейтинг лучших актеров. Фото: скриншот

В десятке лидеров также оказались Киану Ривз, Джонни Депп, Энтони Хопкинс, Брэд Питт, Роберт Дауни младший, Дензел Вашингтон и Робин Уильямс.

Наименьшее количество положительных отзывов и наибольшее количество дизлайков получил скандальный американский актер Стивен Сигал, который поддерживает российских оккупантов и даже собирался воевать против Украины.

Напомним, известный украинский актер впервые стал дедушкой и рассказал о внучке. Также звезда Голливуда Майкл Дуглас высмеял позицию Трампа.