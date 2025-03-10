Геннадій Попенко відповів, чи повернеться до ЗСУ після травми на фронті

Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Український актор та телеведучий Геннадій Попенко відповів, чи планує повернутися до лав ЗСУ після серйозної травми. Зірка після операції проходить реабілітацію.

Своїми планами на майбутнє актор поділився в інтерв'ю kp.ua.

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Під час служби на Запорізькому напрямку актор отримав серйозну травму коліна та переніс хірургічне втручання. Наразі Попенко проходить реабілітацію та, за його словами, досі числиться у лавах ЗСУ. Попереду на нього чекає ВЛК, яке вирішить, чи зможе він повернутися на фронт.

"Я ще в армії. За паперами. Але проходжу ВЛК на визначення придатності для служби. Можливо, як наслідок, буде списання. Це вже як вирішать лікарі. А повернутися і хотів би, і ні. З одного боку, коли тебе обіймають всі твої дівчата, дружина і дві донечки, то з таких обіймів вирватися важко. Морально. З іншого боку, є хороші пропозиції в армії, де на тебе чекають і де, навіть із такою ногою, ти був би дуже помічним. А під час воєнного стану не бути в армії важко. Морально, знову ж таки", — розповів Попенко.

Актор Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Однак перед цим на актора чекає ще одна операція на нозі. За словами Попенка, відновлення буде потребувати ще часу та зусиль.

"Ситуація непроста, але ще важче описати її двома словами. Зараз важливо зосередитися на відновленні повноцінного функціонування кінцівки. На жаль, ця історія не швидка. Професія актора безпосередньо пов'язана з роботою тіла. Тут буде важче знайти собі застосування, якщо є фізичні вади. Тому маю ще одну мотивацію для роботи над наслідками травми. Важко щоразу пояснювати меншій доні, чому я не можу з нею бігати, як раніше. Поки вдається лише кульгати за нею кривенькою качкою", — розповів Геннадій.

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