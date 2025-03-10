Геннадий Попенко ответил, вернется ли в ВСУ после травмы на фронте

Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко ответил, планирует ли вернуться в ряды ВСУ после серьезной травмы. Звезда после операции проходит реабилитацию.

Своими планами на будущее актер поделился в интервью kp.ua.

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Во время службы на Запорожском направлении актер получил серьезную травму колена и перенес хирургическое вмешательство. Сейчас Попенко проходит реабилитацию и, по его словам, до сих пор числится в рядах ВСУ. Впереди его ждет ВВК, которая решит, сможет ли он вернуться на фронт.

"Я еще в армии. По бумагам. Но прохожу ВВК на определение пригодности для службы. Возможно, как следствие, будет списание. Это уже как решат врачи. А вернуться и хотел бы, и нет. С одной стороны, когда тебя обнимают все твои девушки, жена и две дочери, то из таких объятий вырваться трудно. Морально. С другой стороны, есть хорошие предложения в армии, где тебя ждут и где, даже с такой ногой, ты был бы очень полезен. А во время военного положения не быть в армии трудно. Морально, опять же", — рассказал Попенко.

Актер Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Однако перед этим актеру предстоит еще одна операция на ноге. По словам Попенко, восстановление потребует еще времени и усилий.

"Ситуация непростая, но еще труднее описать ее двумя словами. Сейчас важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности. К сожалению, эта история не быстрая. Профессия актера напрямую связана с работой тела. Здесь будет труднее найти себе применение, если есть физические недостатки. Поэтому есть еще одна мотивация для работы над последствиями травмы. Трудно каждый раз объяснять младшей дочери, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней кривенькой уткой",— рассказал Геннадий.

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