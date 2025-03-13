Найкращий актор сучасності — хто це

Том Генкс. Фото: Reuters

Глядачі обрали найкращого актора сучасності. Користувачі з усього світу віддали свій голос у мережі за свого фаворита.

Портал ListChallenges провів голосування та оголосив рейтинг.

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В опитуванні були представлені 150 кандидатів, серед яких відомі зірки Голлівуду — від молодих акторів до справжніх метрів кіно.

Найбільшу кількість голосів від шанувальників набрав американський актор та продюсер Том Генкс. 68-річний зірка фільмів "Врятувати рядового Раяна", "Форест Гамп", та "Код Да Вінчі" отримав від користувачів 140 балів.

Із невеликим розривом у 16 голосів на другому місці опинився Гаррісон Форд, відомий своїми ролями у франшизах "Зоряні війни" та "Індіана Джонс". А ось третю сходинку зайняв зірка "Втечі з Шоушенку" та "Брюс Всемогутній" Морган Фрімен.

Рейтинг найкращих акторів. Фото: скриншот

У десятці лідерів також опинилися Кіану Рівз, Джонні Депп, Ентоні Гопкінс, Бред Пітт, Роберт Дауні молодший, Дензел Вашингтон та Робін Вільямс.

Найменшу кількість схвальних відгуків та найбільшу кількість дизлайків отримав скандальний американський актор Стівен Сігал, який підтримує російських окупантів та навіть збирався воювати проти України.

Нагадаємо, відомий український актор вперше став дідусем та розповів про онуку. Також зірка Голлівуду Майкл Дуглас висміяв позицію Трампа.