Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Кино Зрители едва не погибли на премьере "Пункта назначения"

Зрители едва не погибли на премьере "Пункта назначения"

Ua en ru
Дата публикации 26 мая 2025 13:48
Пункт назначения 6 — во время показа фильма в Аргентине обвалился потолок — видео
Фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие". Фото: Warner Bros.

В Аргентине во время показа хоррора "Пункт назначения: Родовое проклятие" произошел ужасный инцидент. Прямо во время сеанса на зрителей обвалилась часть потолка.

Об этом сообщает Infobae.

Реклама
Читайте также:

Во время показа "Пункта назначения" упал потолок

Опасный инцидент случился в аргентинском городке Ла-Плата. Во время показа фильма в кинотеатре произошел частичный обвал потолка — обломки здания упали прямо на зрителей в зале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Infobae (@infobae)

Посетители не сразу поняли, что что-то происходит, как вдруг в кинотеатре раздался громкий грохот. К счастью, все присутствующие остались живы, но одна из зрительниц, 29-летняя Фьямма Вильяверде, получила травмы колена и плеча.

"Сначала мы подумали, что это часть фильма, мы же были полностью погружены в него. Но уже через мгновение мне на плечо упал обломок. Удар не пришелся по голове только потому, что я в тот момент была наклонена к подлокотнику",— рассказала женщина.

Пострадавшей оказали помощь в скорой, а также она обратилась в полицию с заявлением.

Как рассказала Фьямма, она пришла в кинотеатр с 11-летней дочерью и подругой в свой день рождения случайно. Они гуляли по городу и внезапно решили зайти в кинотеатр на премьеру хоррора. Совпадение кажется особенно жутким, ведь по сюжету фильма "Пункт назначения" главных героев "преследует" смерть.

Напомним, Каннский фестиваль пришлось прервать из-за масштабного блэкаута. Также мы писали, что Marvel пришлось перенести премьеру новых "Мстителей".

фильм Аргентина кинотеатры фильмы ужасов Премьера
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /