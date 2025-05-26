Пункт назначения 6 — во время показа фильма в Аргентине обвалился потолок — видео

Фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие". Фото: Warner Bros.

В Аргентине во время показа хоррора "Пункт назначения: Родовое проклятие" произошел ужасный инцидент. Прямо во время сеанса на зрителей обвалилась часть потолка.

Об этом сообщает Infobae.

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Во время показа "Пункта назначения" упал потолок

Опасный инцидент случился в аргентинском городке Ла-Плата. Во время показа фильма в кинотеатре произошел частичный обвал потолка — обломки здания упали прямо на зрителей в зале.

Посетители не сразу поняли, что что-то происходит, как вдруг в кинотеатре раздался громкий грохот. К счастью, все присутствующие остались живы, но одна из зрительниц, 29-летняя Фьямма Вильяверде, получила травмы колена и плеча.

"Сначала мы подумали, что это часть фильма, мы же были полностью погружены в него. Но уже через мгновение мне на плечо упал обломок. Удар не пришелся по голове только потому, что я в тот момент была наклонена к подлокотнику",— рассказала женщина.

Пострадавшей оказали помощь в скорой, а также она обратилась в полицию с заявлением.

Как рассказала Фьямма, она пришла в кинотеатр с 11-летней дочерью и подругой в свой день рождения случайно. Они гуляли по городу и внезапно решили зайти в кинотеатр на премьеру хоррора. Совпадение кажется особенно жутким, ведь по сюжету фильма "Пункт назначения" главных героев "преследует" смерть.

Напомним, Каннский фестиваль пришлось прервать из-за масштабного блэкаута. Также мы писали, что Marvel пришлось перенести премьеру новых "Мстителей".