Пункт призначення 6 — під час показу фільму в Аргентині обвалилася стеля — відео

Фільм "Пункт призначення: Родове прокляття". Фото: Warner Bros

У Аргентині під час показу горору "Пункт призначення: Родове прокляття" стався жахливий інцидент. Просто під час сеансу на глядачів обвалилася частина стелі.

Про це повідомляє Infobae.

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Під час показу "Пункту призначення" впала стеля

Небезпечний інцидент трапився в аргентинському містечку Ла-Плата. Під час показу фільму в кінотеатрі стався частковий обвал стелі — уламки будівлі впали просто на глядачів у залі.

Відвідувачі не одразу зрозуміли, що щось відбувається, аж раптом у кінотеатрі пролунав гучний гуркіт. На щастя, усі присутні залишилися живі, але одна із глядачок, 29-річна Ф'ямма Вільяверде, отримала травми коліна та плеча.

"Спочатку ми подумали, що це частина фільму, ми ж були повністю занурені в нього. Але вже за мить мені на плече впав уламок. Удар не прийшовся по голові лише тому, що я в той момент була нахилена до підлокітника", — розповіла жінка.

Постраждалій надали допомогу у швидкій, а також вона звернулася до поліції із заявою.

Як розповіла Ф'ямма, вона прийшла до кінотеатру із 11-річною донькою та подругою у свій день народження випадково. Вони гуляли по місту і раптово вирішили завітати до кінотеатру на прем'єру горору. Збіг здається особливо моторошним, адже за сюжетом фільму "Пункт призначення" головних героїв "переслідує" смерть.

Нагадаємо, Каннський фестиваль довелося перервати через масштабний блекаут. Також ми писали, що Marvel довелося перенести прем'єру нових "Месників".