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Фильм о сыне российского олигарха получил Оскар

3 марта 2025 09:47
Евгения Брюховецкая - редактор
Оскар-2025 — какая кинолента получила главную награду
Актеры фильма "Анора". Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В театре "Долби" в Лос-Анджелесе в воскресенье, 2 марта, состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Главную награду получил фильм о сыне российского олигарха.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Награду за лучший фильм этого года получила "Анора" Шона Бейкера. В целом кинолента забрала пять статуэток в номинациях:

  • лучшая женская роль (Майки Мэдисон);
  • лучший режиссер (Шон Бейкер);
  • лучший оригинальный сценарий;
  • лучший монтаж фильма.

Фильм рассказывает о девушке, которая работает стриптизершей в Бруклине в Нью-Йорке, но ее жизнь неожиданно меняется, когда она в спешке выходит замуж за сына российского миллиардера Ивана Захарова, а его родители делают все, чтобы аннулировать брак.

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Обложка "Аноры". Фото: открытые источники

Отметим, что в Украине фильм критиковали за участие российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Они не осудили полномасштабное вторжение России и снимались в российском кино, в частности в оккупированном Крыму.

Напомним, на нынешнем "Оскаре" в номинации "Лучшая актриса" победу одержала 25-летняя Майки Мэдисон.

А лучшим актером стал и получил премию голливудский актер Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист".

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