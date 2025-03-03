Оскар-2025 — какая кинолента получила главную награду

Фильм о сыне российского олигарха получил Оскар
В театре "Долби" в Лос-Анджелесе в воскресенье, 2 марта, состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Главную награду получил фильм о сыне российского олигарха.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Оскар-2025
Награду за лучший фильм этого года получила "Анора" Шона Бейкера. В целом кинолента забрала пять статуэток в номинациях:
- лучшая женская роль (Майки Мэдисон);
- лучший режиссер (Шон Бейкер);
- лучший оригинальный сценарий;
- лучший монтаж фильма.
Фильм рассказывает о девушке, которая работает стриптизершей в Бруклине в Нью-Йорке, но ее жизнь неожиданно меняется, когда она в спешке выходит замуж за сына российского миллиардера Ивана Захарова, а его родители делают все, чтобы аннулировать брак.
Отметим, что в Украине фильм критиковали за участие российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Они не осудили полномасштабное вторжение России и снимались в российском кино, в частности в оккупированном Крыму.
Напомним, на нынешнем "Оскаре" в номинации "Лучшая актриса" победу одержала 25-летняя Майки Мэдисон.
А лучшим актером стал и получил премию голливудский актер Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист".
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