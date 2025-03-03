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Фільм про сина російського олігарха отримав Оскар

3 березня 2025 09:47
Євгенія Брюховецька - редактор
Оскар-2025 — яка кінострічка отримала головну нагороду
Актори фільму "Анора". Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі у неділю, 2 березня, відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар". Головну нагороду отримав фільм про сина російського олігарха.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Нагороду за найкращий фільм цього року отримала "Анора" Шона Бейкера. Загалом кінострічка забрала п’ять статуеток у номінаціях:

  • найкраща жіноча роль (Майкі Медісон); 
  • найкращий режисер (Шон Бейкер); 
  • найкращий оригінальний сценарій;
  • найкращий монтаж фільму. 

Фільм розповідає про дівчину, яка працює стриптизеркою в Брукліні у Нью-Йорку, але її життя несподівано змінюється, коли вона поспіхом виходить заміж за сина російського мільярдера Івана Захарова, а його батьки роблять все, аби анулювати шлюб.

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Обкладинка "Анори". Фото: відкриті джерела

Зазначимо, що в Україні фільм критикували за участь російських акторів Юри Борисова та Марка Ейдельштейна. Вони не засудили повномасштабне вторгнення Росії та знімалися в російському кіно, зокрема в окупованому Криму.

Нагадаємо, на цьогорічному "Оскарі" в номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула 25-річна Майкі Медісон.

А найкращим актором став та отримав премію голлівудський актор Едрієн Броуді за роль у фільмі "Бруталіст". 

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