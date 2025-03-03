Оскар-2025 — яка кінострічка отримала головну нагороду

Фільм про сина російського олігарха отримав Оскар
У театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі у неділю, 2 березня, відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар". Головну нагороду отримав фільм про сина російського олігарха.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Оскар-2025
Нагороду за найкращий фільм цього року отримала "Анора" Шона Бейкера. Загалом кінострічка забрала п’ять статуеток у номінаціях:
- найкраща жіноча роль (Майкі Медісон);
- найкращий режисер (Шон Бейкер);
- найкращий оригінальний сценарій;
- найкращий монтаж фільму.
Фільм розповідає про дівчину, яка працює стриптизеркою в Брукліні у Нью-Йорку, але її життя несподівано змінюється, коли вона поспіхом виходить заміж за сина російського мільярдера Івана Захарова, а його батьки роблять все, аби анулювати шлюб.
Зазначимо, що в Україні фільм критикували за участь російських акторів Юри Борисова та Марка Ейдельштейна. Вони не засудили повномасштабне вторгнення Росії та знімалися в російському кіно, зокрема в окупованому Криму.
Нагадаємо, на цьогорічному "Оскарі" в номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула 25-річна Майкі Медісон.
А найкращим актором став та отримав премію голлівудський актор Едрієн Броуді за роль у фільмі "Бруталіст".
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