Иракли Макацария с женой Лизой Чичуа. Фото: Instagram.com/maqatsa

В семье Иракли Макацарии состоялся еще один важный семейный праздник. Грузинский бизнесмен и бывший герой шоу "Холостяк" вместе с женой Лизой Чичуа крестили свою младшую дочь Кето, которой исполнилось пять месяцев. Фотографиями с церемонии поделилась мама девочки, показав несколько трогательных моментов из жизни семьи.

Новини.LIVE расскажет, кто присутствовал на этом торжестве.

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Как прошло крещение дочери Иракли Макацарии

23 ноября Лиза Чичуа опубликовала в Instagram-историях фотографии с крещения маленькой Кето. На кадрах можно увидеть саму церемонию и семью возле храма. Один из снимков был сделан во время обряда: Иракли и Лиза стоят на коленях перед священником, который держит их дочь на руках.

Крещение дочери Иракли. Фото: Instagram.com/maqatsa

Лицо девочки супруги решили не показывать. На фотографиях его прикрыли изображением сердечка. Но родители не отказались от семейных снимков, на которых рядом с ними можно увидеть и старшего ребенка.

На крестинах присутствовал сын супругов Георгий, которого дома называют Гио. На одном из снимков Лиза держит Кето на руках, а мальчик идет рядом с мамой и сестренкой. Похоже, этот день стал семейным событием, к которому присоединились все самые близкие.

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Гости на крещении дочери Мацария. Фото: Instagram.com/maqatsa

Что известно о семье Ираклия Макацария

История отношений Ираклия Макацария и Лизы Чичуа началась в Грузии. Бизнесмен заметил будущую жену в очереди перед концертом. Впоследствии он нашел ее через общих знакомых, а общение продолжилось в социальных сетях. Среди первых знаков внимания были и любимые сладости Лизы — чурчхела.

В июле 2022 года пара поженилась. Свадьба прошла по грузинским традициям, и влюбленные также обвенчались. Признание в любви Ираклий сделал в том же году на вершине горы в Тбилиси.

В июне 2023 года супруги впервые стали родителями — у них родился сын Георгий. В январе 2025 года в семье появилась дочь Нино. А в начале июня 2026 года Иракли и Лиза сообщили о рождении третьего ребенка. Девочку назвали Кето.

Теперь младшая дочь супругов прошла обряд крещения, а Лиза поделилась с подписчиками фотографиями этого дня. За несколько лет совместной жизни семья Макацарии увеличилась до пяти человек, и подобные семейные события стали ещё одним поводом собраться вместе.

Напомним, в шестом сезоне украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария выбрал финалистку Елену Лесик. После завершения проекта пара еще некоторое время была вместе, однако впоследствии объявила о разрыве. По словам Алены, причиной стали разногласия во взглядах на отношения и будущее.

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