Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа. Фото: Instagram.com/maqatsa

У родині Іраклі Макацарії відбулося ще одне важливе сімейне свято. Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" разом із дружиною Лізою Чічуа похрестили наймолодшу доньку Кето, якій виповнилося п'ять місяців. Світлинами з церемонії поділилася мама дівчинки, показавши кілька зворушливих моментів із життя родини.

Новини.LIVE розповість, хто був присутній на цьому святі.

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Як минули хрестини доньки Іраклі Макацарії

23 листопада Ліза Чічуа опублікувала в Instagram-історіях фотографії з хрещення маленької Кето. На кадрах можна побачити саму церемонію та родину біля храму. Одну зі світлин зробили під час обряду: Іраклі та Ліза стоять навколішки перед священником, який тримає їхню доньку на руках.

Хрещення доньки Іраклі. Фото: Instagram.com/maqatsa

Обличчя дівчинки подружжя вирішило не показувати. На фотографіях його прикрили зображенням сердечка. Та батьки не відмовилися від сімейних кадрів, на яких поруч із ними можна побачити й старшу дитину.

На хрестинах був присутній син подружжя Георгій, якого вдома називають Гіо. На одному зі знімків Ліза тримає Кето на руках, а хлопчик іде поруч із мамою та сестричкою. Схоже, цей день став сімейною подією, до якої долучилися всі найближчі.

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Гості на хрещенні доньки Мацарія. Фото: Instagram.com/maqatsa

Що відомо про родину Іраклі Макацарії

Історія стосунків Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа почалася у Грузії. Бізнесмен помітив майбутню дружину в черзі перед концертом. Згодом знайшов її через спільних знайомих, а спілкування продовжилося в соціальних мережах. Серед перших знаків уваги були й улюблені солодощі Лізи — чурчхела.

У липні 2022 року пара одружилася. Весілля відбулося за грузинськими традиціями, і закохані також обвінчалися. Освідчення Іраклі зробив того ж року на вершині гори в Тбілісі.

У червні 2023-го подружжя вперше стало батьками — у них народився син Георгій. У січні 2025 року в родині з'явилася донька Ніно. А на початку червня 2026-го Іраклі та Ліза повідомили про народження третьої дитини. Дівчинку назвали Кето.

Тепер молодша донька подружжя пройшла обряд хрещення, а Ліза поділилася з підписниками фотографіями цього дня. За кілька років спільного життя родина Макацарії збільшилася до п'яти людей, і подібні сімейні події стали ще однією нагодою зібратися разом.

Нагадаємо, у шостому сезоні українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія обрав фіналістку Олену Лесик. Після завершення проєкту пара ще деякий час була разом, однак згодом оголосила про розрив. За словами Альони, причиною стали розбіжності у поглядах на стосунки та майбутнє.

Раніше ми писали про те, що В’ячеслав Кравцов розповів, чи вважає він можливим за час зйомок шоу "Холостяк" встигнути зблизитися з кимось й зрозуміти, що з'явилися справжні почуття. Баскетболіст поділився подробицями власної участі в шоу та згадав про фінал.

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