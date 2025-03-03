Оскар 2025 - Эдриен Броуди попал в конфуз на премии

Эдриен Броуди. Фото: Reuters

На нынешней церемонии награждения премии "Оскар" не обошлось без казусов. Голливудский актер Эдриен Броуди по дороге за золотой статуэткой попал в забавный инцидент.

Видео со звездой фильма "Бруталист" разлетелось в ТикТок-аккаунте Daily Mail.

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Эдриен Броуди бросил в зал использованную жвачку

В этом году актер получил вторую в своей карьере победу на "Оскаре". И хотя Броуди надеялся получить эту награду, момент с выходом на сцену застал его врасплох.

По дороге на сцену актер вспомнил, что не достал изо рта жвачку и не придумал ничего лучше, чем швырнуть ее своей избраннице Джорджине Чапман, которая сидела в зрительном зале. Она в свою очередь не растерялась и ловко поймала использованную жвачку своего бойфренда.

Момент попал на камеры и быстро разлетелся в соцсетях. За один день ролик в TikTok увидели около двух миллионов пользователей.

Напомним, со сцены церемонии награждения Броуди произнес громкую речь о мире и единстве. Также мы писали о худших образах звезд на "Оскаре-2025".