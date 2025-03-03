Оскар 2025 — Едрієн Броуді втрапив у конфуз на премії

Едрієн Броуді. Фото: Reuters

На цьогорічній церемонії нагородження премії "Оскар" не обійшлося без казусів. Голлівудський актор Едрієн Броуді дорогою за золотою статуеткою втрапив у кумедний інцидент.

Відео із зіркою фільму "Бруталіст" розлетілося у ТікТок-акаунті Daily Mail.

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Цього року актор отримав другу у своїй кар'єрі перемогу на "Оскарі". І хоча Броуді сподівався отримати цю нагороду, момент із виходом на сцену застав його зненацька.

Дорогою на сцену актор згадав, що не дістав з рота жуйку і не вигадав нічого кращого, аніж жбурнути її своїй обраниці Джорджині Чапман, яка сиділа у глядацькій залі. Вона, своєю чергою, не розгубилася та вправно впіймала використану жуйку свого бойфренда.

Момент потрапив на камери та швидко розлетівся у соцмережах. За один день ролик у TikTok побачили близько двох мільйонів користувачів.

Нагадаємо, зі сцени церемонії нагородження Броуді виголосив гучну промову про мир та єдність. Також ми писали про найгірші образи зірок на "Оскарі-2025".