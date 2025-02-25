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Дуэйн "Скала" Джонсон развеселил сеть видео со своими дочерьми

25 февраля 2025 09:13
Мария Коваленко - Редактор
Дуэйн Джонсон с дочерьми повторил забавный танец в TikTok — видео
Дуэйн Джонсон. Фото: instagram.com/therock
Мария Коваленко - Редактор

Американский актер Дуэйн Джонсон, известный как "Скала", порадовал фанов новым видео со своими дочерьми. Звездный отец вместе с малышами устроил зажигательные танцы.

Забавным видео актер поделился в TikTok.

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Звезда "Форсаж" охотно соглашается на все веселье, которое ему предлагают дочери. 10-летняя Джасмин и 7-летняя Тиана вместе со своим звездным папой записали забавный танец на трек Wait певицы Хёрин, который завирусился в соцсети.

@therock

Вайиит! 🖐🏾 Когда мои lil' tornados 🌪️ говорят "daddy we got two minutes to rock this dance" 🕺 💃 И уверенно уходят high five 🙌🏾 капают, как будто я на самом деле только что что-то сделал 😂

♬ original sound - The Rock

"Когда мои маленькие торнадо говорят: "Папа, у нас есть две минуты, чтобы зажечь этот танец". И уверенно идут, давая пять, будто я действительно что-то сделал", —  написал под видео Джонсон.

В комментариях поклонники поддержали актера и написали, что его дочерям очень повезло с отцом, который разделяет их интересы.

Ранее мы писали, что звезда "Сплетницы" сыграет в одном сериале со своим мужем. А также звезда "Когда ты выйдешь замуж" рассекретил пол будущего первенца.

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