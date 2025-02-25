Двейн Джонсон з доньками повторив кумедний танець у TikTok — відео

Двейн "Скеля" Джонсон розвеселив мережу відео зі своїми доньками
Американський актор Двейн Джонсон, відомий як "Скеля", потішив фанів новим відео зі своїми донечками. Зірковий батько разом із малечею влаштував запальні танці.
Кумедним відео актор поділився у TikTok.
Двейн Джонсон із доньками підтримав танцювальний тренд
Зірка "Форсаж" залюбки погоджується на усі веселощі, які йому пропонують доньки. 10-річна Джасмін та 7-річна Тіана разом зі своїм зірковим татом записали кумедний танець на трек Wait співачки Хьорін, який завірусився у соцмережі.
@therock
Waiiit! 🖐🏾 When my lil’ tornados 🌪️ say “daddy we got two minutes to rock this dance” 🕺 💃 And the confident walk away high five 🙌🏾 drip like I actually just did something 😂♬ original sound - The Rock
"Коли мої маленькі торнадо кажуть: "Тату, у нас є дві хвилини, щоб запалити цей танець". І впевнено йдуть, даючи п'ять, ніби я дійсно щось зробив", — написав під відео Джонсон.
У коментарях шанувальники підтримали актора та написали, що його донькам дуже пощастило з батьком, який поділяє їхні інтереси.
Раніше ми писали, що зірка "Пліткарки" зіграє в одному серіалі зі своїм чоловіком. А також зірка "Коли ти вийдеш заміж" розсекретив стать майбутнього первістка.
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