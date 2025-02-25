Двейн Джонсон з доньками повторив кумедний танець у TikTok — відео

Двейн Джонсон. Фото: instagram.com/therock

Американський актор Двейн Джонсон, відомий як "Скеля", потішив фанів новим відео зі своїми донечками. Зірковий батько разом із малечею влаштував запальні танці.

Кумедним відео актор поділився у TikTok.

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Зірка "Форсаж" залюбки погоджується на усі веселощі, які йому пропонують доньки. 10-річна Джасмін та 7-річна Тіана разом зі своїм зірковим татом записали кумедний танець на трек Wait співачки Хьорін, який завірусився у соцмережі.

@therock Waiiit! 🖐🏾 When my lil’ tornados 🌪️ say “daddy we got two minutes to rock this dance” 🕺 💃 And the confident walk away high five 🙌🏾 drip like I actually just did something 😂 ♬ original sound - The Rock

"Коли мої маленькі торнадо кажуть: "Тату, у нас є дві хвилини, щоб запалити цей танець". І впевнено йдуть, даючи п'ять, ніби я дійсно щось зробив", — написав під відео Джонсон.

У коментарях шанувальники підтримали актора та написали, що його донькам дуже пощастило з батьком, який поділяє їхні інтереси.

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