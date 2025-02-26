В Киеве презентовали польскую ленту "Люди"- видео

Презентация польского фильма "Люди". Фото: Новини.LIVE

К третьей годовщине в культурном кластере "Краков" прошел кинопоказ польского фильма "Люди". Лента рассказывает об испытаниях украинцев в эти сложные времена.

Редакция Новини.LIVE побывала на мероприятии.

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О чем лента "Люди"

Фильм "Люди" (Польша, 2024) — это трогательный и бескомпромиссный рассказ о посвящении, отваге и силе человеческого духа на основе реальных событий в охваченной войной Украине.

Лента показывает истории людей, вынужденных жить в нечеловеческие времена. Фильм жесткий по форме, документальный по манере, но глубокий по содержанию.



Перед показом состоялась встреча с творческой командой фильма. Журналисты Новини.LIVE эксклюзивно задали вопросы создателям фильма — продюсеру Артуру Заборски, оператору Матеушу Пастевка, а также украинским актерам Нине Набоке и Римме Тышкевич.

В главных ролях фильма "Люди" снялись: Мария Штофа, Цезарь Пазура, Оксана Черкашина, Афина Остапенко, Григорий Горобчук, Даниэль Дзюбинский, Нина Набока, Татьяна Юрикова, Александр Ярема.

Презентация польского фильма "Люди". Фото: Новини.LIVE

Презентация польского фильма "Люди" в кластере "Краков". Фото: Новини.LIVE

Презентация польского фильма "Люди" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

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