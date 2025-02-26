В Києві презентували польську стрічка "Люди"— відео

Презентація польського фільму "Люди". Фото: Новини.LIVE

До третьої річниці в культурному кластері "Краків" пройшов кінопоказ польського фільму "Люди". Стрічка розповідає про випробування українців у ці складні часи.

Редакція Новини.LIVE побувала на заході.

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Про що стрічка "Люди"

Фільм "Люди" (Польща, 2024) — це зворушлива й безкомпромісна оповідь про посвяту, відвагу та силу людського духу на основі реальних подій в охопленій війною Україні.

Стрічка показує історії людей, змушених жити у нелюдські часи. Фільм жорсткий у формі, документальний за манерою, але глибокий за змістом.



Перед показом відбулась зустріч із творчою командою фільму. Журналісти Новини.LIVE ексклюзивно поставили питання творцям фільму — продюсеру Артуру Заборські, оператору Матеушу Пастевка, а також українським акторам Ніні Набоці та Риммі Тишкевич.

У головних ролях фільму "Люди" знялися: Марія Штофа, Цезари Пазура, Оксана Черкашина, Афіна Остапенко, Григорій Горобчук, Даніель Дзюбинський, Ніна Набока, Тетяна Юрікова, Олександр Ярема.

Презентація польського фільму "Люди". Фото: Новини.LIVE

Презентація польського фільму "Люди" кластері "Краків". Фото: Новини.LIVE

Презентація польського фільму "Люди" в Києві. Фото: Новини.LIVE

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