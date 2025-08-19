Развод Денисенко с Фединчиком - свободно ли сердце актрисы

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Известная украинская актриса Наталья Денисенко поделилась с поклонниками личным. Звезда призналась, свободно ли сейчас ее сердце после мучительного развода с военнослужащим Андреем Фединчиком.

Об этом она рассказала в программе "Ближе к звездам".

Денисенко о личной жизни

Звезда призналась, что сейчас не готова к новым отношениям. Ей нужен определенный промежуток времени, чтобы пережить болезненный разрыв.

"Это процесс, который занимает много времени, и я уверена, что это не займет день-два или даже неделю. Нужно время, чтобы даже понять, что так происходит в моей жизни", — подчеркнула Денисенко.

После развода с Фединчиком появилось много слухов, что актриса закрутила новый роман. Однако Денисенко заверила, что после разрыва ей не стало писать больше мужчин.

Актриса добавила, что сейчас пытается поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем, чтобы их общий семилетний сын Андрюша чувствовал, что его одинаково любят и мама, и папа.

Напомним, ранее в сети разлетелись слухи о том, что актриса встречается с известным украинским режиссером. В мае этого года стало известно, что Денисенко и Фединчик официально развелись после восьми лет в браке.