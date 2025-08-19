Відео
Денисенко відреагувала на плітки про новий роман після розлучення

Денисенко відреагувала на плітки про новий роман після розлучення

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 13:36
Розлучення Денисенко із Федінчиком — чи вільне серце акторки
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Відома українська акторка Наталка Денисенко поділилася з шанувальниками особистим. Зірка зізналась, чи вільне нині її серце після болісного розлучення з військовослужбовцем Андрієм Федінчиком.

Про це вона розповіла в програмі "Ближче до зірок".

Читайте також:

Денисенко про особисте життя

Зірка зізналась, що нині не готова до нових стосунків. Їй потрібен певний проміжок часу, щоб пережити болісний розрив.

"Це процес, який займає багато часу, і я впевнена, що це не займе день-два чи навіть тиждень. Потрібен час, щоб навіть зрозуміти, що так відбувається в моєму житті", — підкреслила Денисенко.

Після розлучення із Федінчиком з'явилось багато чуток, що акторка закрутила новий роман. Проте Денисенко запевнила, що після розриву їй не стало писати більше чоловіків.

Акторка додала, що нині намагається підтримувати дружні стосунки з колишнім чоловіком, щоб їх спільний семирічний син Андрійко відчував, що його однаково люблять і мама, і тато.

Нагадаємо, раніше в мережі розлетилися чутки про те, що акторка зустрічається з відомим українським режисером. У травні цього року стало відомо, що Денисенко та Федінчик офіційно розлучилися після восьми років у шлюбі.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
