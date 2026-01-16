Какие актеры не хотели целоваться в кадре — неожиданные факты

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер. Фото: Instagram

На экране эти актеры были влюбленными друг в друга, но на самом деле им трудно было заставить себя поцеловаться. Некоторые пары из любимых фильмов и сериалов в реальности не терпели друг друга.

Об этом пишет Megogo.

Какие актеры не хотели целоваться друг с другом

Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт

В фильме "Пробуждение" актеры играли влюбленную пару, которая оказалась изолированной от остального мира. Однако на самом деле Лоуренс не хотела целоваться с Праттом, ведь он был женат.

Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Фото: Instagram

Лиам Хемсворт и Дженнифер Лоуренс

В культовом фильме "Голодные игры" Лоуренс и Хемсворт также не хотели целоваться. Актриса специально ела чеснок или тунец перед тем, как снимать сцены близости с партнером. Из-за этого он отказывался целовать ее.

Лиам Хемсворт и Дженнифер Лоуренс. Фото: Instagram

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

Фильм "Дневник памяти" — романтическая история любви. Однако актер Райан Гослин просто не мог терпеть партнершу по кадру Рэйчел МакАдамс. Он даже пытался добиться, чтобы ее уволили. Соответственно, сцены с поцелуями для актеров были самыми тяжелыми.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс. Фото: Instagram

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

Добрев и Сомерхолдер играли влюбленных на экране в известном сериале "Дневники вампира". Кроме того, они в реальности также были в отношениях. Однако после расставания актеры взаимно отказались целоваться на съемочной площадке.

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер. Фото: Instagram

Брэд Питт и Кейт Бланшетт

Брэд Питт так ни разу и не поцеловал Кейт Бланшетт во время съемок фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона". Поговаривают, что такое решение актер принял из уважения к Анджелине Джоли.

Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Фото: Instagram, Instagram

