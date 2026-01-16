Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Актеры, которые не хотели целоваться в кадре — 5 звездных пар

Актеры, которые не хотели целоваться в кадре — 5 звездных пар

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 19:12
Какие актеры не хотели целоваться в кадре — неожиданные факты
Нина Добрев и Йен Сомерхолдер. Фото: Instagram

На экране эти актеры были влюбленными друг в друга, но на самом деле им трудно было заставить себя поцеловаться. Некоторые пары из любимых фильмов и сериалов в реальности не терпели друг друга.

Об этом пишет Megogo.

Реклама
Читайте также:

Какие актеры не хотели целоваться друг с другом

Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт

В фильме "Пробуждение" актеры играли влюбленную пару, которая оказалась изолированной от остального мира. Однако на самом деле Лоуренс не хотела целоваться с Праттом, ведь он был женат.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Фото: Instagram

Лиам Хемсворт и Дженнифер Лоуренс

В культовом фильме "Голодные игры" Лоуренс и Хемсворт также не хотели целоваться. Актриса специально ела чеснок или тунец перед тем, как снимать сцены близости с партнером. Из-за этого он отказывался целовать ее.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Лиам Хемсворт и Дженнифер Лоуренс. Фото: Instagram

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

Фильм "Дневник памяти" — романтическая история любви. Однако актер Райан Гослин просто не мог терпеть партнершу по кадру Рэйчел МакАдамс. Он даже пытался добиться, чтобы ее уволили. Соответственно, сцены с поцелуями для актеров были самыми тяжелыми.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс. Фото: Instagram

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

Добрев и Сомерхолдер играли влюбленных на экране в известном сериале "Дневники вампира". Кроме того, они в реальности также были в отношениях. Однако после расставания актеры взаимно отказались целоваться на съемочной площадке.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Нина Добрев и Йен Сомерхолдер. Фото: Instagram

Брэд Питт и Кейт Бланшетт

Брэд Питт так ни разу и не поцеловал Кейт Бланшетт во время съемок фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона". Поговаривают, что такое решение актер принял из уважения к Анджелине Джоли.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Фото: Instagram, Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, кто из актеров обрел славу уже в зрелом возрасте.

Также мы рассказывали о том, какие звезды Голливуда стали знаменитыми случайно.

сериал актеры поцелуи интересные факты фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации