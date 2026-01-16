Какие актеры не хотели целоваться в кадре — неожиданные факты

Актеры, которые не хотели целоваться в кадре — 5 звездных пар
На экране эти актеры были влюбленными друг в друга, но на самом деле им трудно было заставить себя поцеловаться. Некоторые пары из любимых фильмов и сериалов в реальности не терпели друг друга.
Об этом пишет Megogo.
Какие актеры не хотели целоваться друг с другом
Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт
В фильме "Пробуждение" актеры играли влюбленную пару, которая оказалась изолированной от остального мира. Однако на самом деле Лоуренс не хотела целоваться с Праттом, ведь он был женат.
Лиам Хемсворт и Дженнифер Лоуренс
В культовом фильме "Голодные игры" Лоуренс и Хемсворт также не хотели целоваться. Актриса специально ела чеснок или тунец перед тем, как снимать сцены близости с партнером. Из-за этого он отказывался целовать ее.
Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс
Фильм "Дневник памяти" — романтическая история любви. Однако актер Райан Гослин просто не мог терпеть партнершу по кадру Рэйчел МакАдамс. Он даже пытался добиться, чтобы ее уволили. Соответственно, сцены с поцелуями для актеров были самыми тяжелыми.
Нина Добрев и Йен Сомерхолдер
Добрев и Сомерхолдер играли влюбленных на экране в известном сериале "Дневники вампира". Кроме того, они в реальности также были в отношениях. Однако после расставания актеры взаимно отказались целоваться на съемочной площадке.
Брэд Питт и Кейт Бланшетт
Брэд Питт так ни разу и не поцеловал Кейт Бланшетт во время съемок фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона". Поговаривают, что такое решение актер принял из уважения к Анджелине Джоли.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из актеров обрел славу уже в зрелом возрасте.
Также мы рассказывали о том, какие звезды Голливуда стали знаменитыми случайно.
Читайте Новини.LIVE!