Головна Кіно Актори, що не хотіли цілуватися у кадрі — 5 зіркових пар

Актори, що не хотіли цілуватися у кадрі — 5 зіркових пар

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 19:12
Які актори не хотіли цілуватися у кадрі — несподівані факти
Ніна Добрев і Єн Сомерхолдер. Фото: Instagram

На екрані ці актори були закоханими одне в одного, але насправді їм важко було змусити себе поцілуватися. Деякі пари з улюблених фільмів та серіалів в реальності не терпіли одне одного.

Про це пише Megogo.

Які актори не хотіли цілуватися одне з одним

Дженніфер Лоуренс та Кріс Пратт

У фільмі "Пробудження" актори грали закохану пару, яка виявилася ізольованою від решти світу. Однак насправді Лоуренс не хотіла цілуватися з Праттом, адже він був одруженим.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Дженніфер Лоуренс та Кріс Пратт. Фото: Instagram

Ліам Гемсворт та Дженніфер Лоуренс

У культовому фільмі "Голодні ігри" Лоуренс та Гемсворт також не хотіли цілуватися. Акторка спеціально їла часник або тунець перед тим, як знімати сцени близькості з партнером. Через це він відмовлявся цілувати її.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Ліам Гемсворт та Дженніфер Лоуренс. Фото: Instagram

Раян Гослінг та Рейчел МакАдамс

Фільм "Щоденник пам'яті" — романтична історія кохання. Однак актор Раян Гослін просто не міг терпіти партнерку по кадру Рейчел МакАдамс. Він навіть намагався домогтися, аби її звільнили. Відповідно, сцени з поцілунками для акторів були найважчими.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Раян Гослінг та Рейчел МакАдамс. Фото: Instagram

Ніна Добрев та Єн Сомерголдер

Добрев та Сомерголдер грали закоханих на екрані у відомому серіалі "Щоденники вампіра". Крім того, вони в реальності також були у стосунках. Однак після розставання актори взаємно відмовилися цілуватися на знімальному майданчику.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Ніна Добрев та Єн Сомерголдер. Фото: Instagram

Бред Пітт та Кейт Бланшетт

Бред Пітт так жодного разу й не поцілував Кейт Бланшетт під час зйомок фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Подейкують, що таке рішення актор прийняв з поваги до Анджеліни Джолі.

Які актори не хотіли цілуватися у кадрі
Бред Пітт та Кейт Бланшетт. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з акторів здобув славу вже у зрілому віці.

Також ми розповідали про те, які зірки Голлівуду стали знаменитими випадково.

серіал актори поцілунки цікаві факти фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
