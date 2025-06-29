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Главная Кино 5 популярных сериалов на Netflix, которые покорили украинцев

5 популярных сериалов на Netflix, которые покорили украинцев

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 18:04
Лучшие сериалы на Netflix — что посмотреть онлайн на украинском языке
Сериал "Прибрежье". Фото: Netflix

Стриминговые сервисы все активнее входят в повседневную жизнь украинцев, и Netflix остается одним из самых любимых. Вот пять сериалов, которые стали настоящими хитами среди украинской аудитории.

Новини.LIVE делится еженедельной подборкой.

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Джинни и Джорджия

Молодая мать Джинни вместе с дочерью Джорджией переезжает в небольшой городок Вельмонт в поисках нового начала. На новом месте она пытается наладить жизнь и справиться с личными трудностями. Тем временем Джорджия проходит через вызовы подросткового возраста и стремится найти себя в этом сложном мире.

Прибрежье

Семья Бакли занимается рыбным бизнесом и в свое время сумела построить настоящую империю. Однако после того, как глава семьи Гарлан отошел от дел, предприятие начало терять позиции. Напряженные отношения внутри семьи только усложняют ситуацию и приводят к серьезным проблемам.

Отдел нераскрытых дел (Отдел Q)

В прошлом Карл был успешным детективом, которому удавалось раскрывать даже самые запутанные преступления. Но все изменилось после трагического инцидента — его напарник получил серьезные травмы, а другой коллега погиб. С тех пор Карла преследует чувство вины. Чтобы справиться с внутренними демонами, он возвращается к нераскрытому делу, которое не дает ему покоя.

Уцелевшие

Пятнадцать лет назад небольшой прибрежный городок пережил страшную трагедию — во время шторма погибло три человека. Киран Эллиотт долгое время пытался забыть о тех событиях, однако загадочное убийство женщины-фотографа возвращает его к мучительному прошлому. Чтобы распутать преступление, ему придется окунуться в давно забытые воспоминания и открыть темные тайны, которые до сих пор скрывают местные жители.

Олимпо

В спортивном центре CAR Pirineos тренируются только самые талантливые молодые спортсмены. В этой жесткой среде каждый мечтает о первенстве и стремится достичь вершин. Среди них — Амая, которая привыкла к совершенству и не привыкла сдаваться. Но когда одна из участниц команды теряет сознание во время тренировки, Амая начинает осознавать, какой на самом деле может быть цена спортивного успеха.

Ранее мы рассказывали о 5 лучших сериалах от Amazon, которые можно посмотреть за день. А также предлагаем 3 фильма о культовой Анне Винтур для настоящих модников.

рейтинг сериал Netflix мини-сериал подборка
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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