Кращі серіали на Netflix — що подивитися онлайн українською

Серіал "Прибережжя". Фото: Netflix

Стримінгові сервіси дедалі активніше входять у повсякденне життя українців, і Netflix залишається одним із найулюбленіших. Ось п'ять серіалів, які стали справжніми хітами серед української аудиторії.

Новини.LIVE ділиться щотижневою добіркою.

Реклама

Читайте також:

ТОП-5 серіалів на Netflix за тиждень

Джинні й Джорджія

Молода матір Джинні разом із донькою Джорджією переїжджає до невеликого містечка Вельмонт у пошуках нового початку. На новому місці вона намагається налагодити життя та впоратися з особистими труднощами. Тим часом Джорджія проходить через виклики підліткового віку та прагне знайти себе у цьому складному світі.

Прибережжя

Родина Баклі займається рибним бізнесом і свого часу зуміла збудувати справжню імперію. Однак після того, як глава сім'ї Гарлан відійшов від справ, підприємство почало втрачати позиції. Напружені стосунки всередині родини лише ускладнюють ситуацію та призводять до серйозних проблем.

Відділ нерозкритих справ

У минулому Карл був успішним детективом, якому вдавалося розкривати навіть найзаплутаніші злочини. Та все змінилося після трагічного інциденту — його напарник зазнав серйозних травм, а інший колега загинув. Відтоді Карла переслідує почуття провини. Щоб впоратися з внутрішніми демонами, він повертається до нерозкритої справи, яка не дає йому спокою.

Уцілілі

П'ятнадцять років тому невелике прибережне містечко пережило страшну трагедію — під час шторму загинуло троє людей. Кіран Елліотт довгий час намагався забути про ті події, однак загадкове вбивство жінки-фотографа повертає його до болісного минулого. Щоб розплутати злочин, йому доведеться зануритися в давно забуті спогади та відкрити темні таємниці, які досі приховують місцеві жителі.

Олімпо

У спортивному центрі CAR Pirineos тренуються лише найталановитіші молоді спортсмени. У цьому жорсткому середовищі кожен мріє про першість і прагне досягти вершин. Серед них — Амая, яка звикла до досконалості та не звикла здаватися. Але коли одна з учасниць команди непритомніє під час тренування, Амая починає усвідомлювати, якою насправді може бути ціна спортивного успіху.

Раніше ми розповідали про 5 кращих серіалів від Amazon, які можна подивитися за день. А також пропонуємо 3 фільми про культову Анну Вінтур для справжніх модників.