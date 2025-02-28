Топ-5 драматических мини-сериалов от Netflix

Кадр из сериала "Оленя". Фото: Netflix

Мини-сериалы дают возможность окунуться в мир приключений, при этом не тратя много своего времени. Стриминговая платформа Netflix предлагает множество лент на любой вкус.

Новини.LIVE делится пятеркой драматических мини-сериалов, которые можно посмотреть за один день.

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Падение дома Ашеров (2023)

Сериал создан на основе произведений Эдгара Аллана По. Брат и сестра, безжалостные Родерик и Мэделин Ашеры, превратили компанию "Фортунато Фармасьютикалз" в империю, которая приносит им богатство, привилегии и власть. Однако тайны прошлого всплывают на поверхность, когда наследники династии Ашеров начинают умирать от рук загадочной женщины.

Гризельда (2024)

Сериал рассказывает историю колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, которую называют "крестной матерью кокаина". Она господствовала в преступном мире Майами в 1980-х годах. Главная героиня решила попасть в тюрьму, чтобы сбежать от жестокости картеля.

Оленька (2024)

Главный герой Хадд работает барменом в лондонском пабе, где встречает Марту, которая привязывается к нему и начинает преследовать. Выясняется, что женщина имеет темное прошлое и Хадд оказывается в настоящей опасности. Мужчина пострадал от сексуального насилия от своего наставника и телесценариста Дарриена О'Коннора.

Рипли (2024)

Сериал рассказывает о путешествии культового мошенника Тома Рипли в Италию на поиски Дикки Гринлифа. Его путешествие имеет несколько шокирующих поворотов. Это также один из самых красивых сериалов, поскольку сценарист, режиссер и создатель Стивен Зейлиан решил снять весь сериал в роскошном черно-белом цвете.

Первобытная Америка (2025)

Это шестисерийный лимитированный вестерн, который жестоко изображает столкновение культуры, религии и сообщества на американском Западе во время войны в штате Юта 1857 года.

Ранее мы делились подборкой украинских сериалов о войне, снятые во время полномасштабного вторжения. Также мы рассказывали, какие 5 мини-сериалов от HBO можно посмотреть за один день.