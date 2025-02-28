Топ-5 драматичних мінісеріалів від Netflix

Кадр с серіалу "Оленя". Фото: Netflix

Мінісеріали дають можливість поринути у світ пригод, при цьому не витрачаючи багато свого часу. Стрімінгова платформа Netflix пропонує безліч стрічок на будь-який смак.

Новини.LIVE ділиться п'ятіркою драматичних мінісеріалів, які можна подивитися за один день.

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Падіння дому Ашерів (2023)

Серіал створений на основі творів Едґара Аллана По. Брат і сестра, безжальні Родерик і Меделін Ашери, перетворили компанію "Фортунато Фармасьютікалз" на імперію, що приносить їм багатство, привілеї та владу. Проте таємниці минулого спливають на поверхню, коли спадкоємці династії Ашерів починають помирати від рук загадкової жінки.

Ґризельда (2024)

Серіал розповідає історію колумбійської наркобаронеси Ґрізельди Бланко, яку називають "хрещеною мати кокаїну". Вона панувала у злочинному світі Маямі у 1980-х роках. Головна героїня вирішила потрапити до в'язниці, щоб втекти від жорстокості картелю.

Оленя (2024)

Головний герой Гадд працює барменом у лондонському пабі, де зустрічає Марту, яка прив'язується до нього і починає переслідувати. З'ясовується, що жінка має темне минуле і Гадд опиняється у справжній небезпеці. Чоловік постраждав від сексуального насильства від свого наставника та телесценариста Дарріена О'Коннора.

Ріплі (2024)

Серіал розповідає про подорож культового шахрая Тома Ріплі до Італії на пошуки Діккі Ґрінліфа. Його подорож має декілька шокуючих поворотів. Це також один з найкрасивіших серіалів, оскільки сценарист, режисер і творець Стівен Зейліан вирішив зняти весь серіал у розкішному чорно-білому кольорі.

Первісна Америка (2025)

Це шестисерійний лімітований вестерн, який жорстоко зображує зіткнення культури, релігії та спільноти на американському Заході під час війни в штаті Юта 1857 року.

Раніше ми ділилися добіркою українських серіалів про війну, зняті під час повномасштабного вторгнення. Також ми розповідали, які 5 мінісеріалів від HBO можна подивитися за один день.