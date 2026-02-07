5 худших фильмов в истории — рейтинг, который удивит зрителей

Две девушки в кино. Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы не просто не получили популярность, но и стали худшими лентами в истории. Кинокритики негативно оценили их из-за шаткого сюжета и несовершенного замысла.

Худшие фильмы в истории

"Супермладенцы" (2004) — оценка 2,3

Группа детей отправляется на специальную миссию, чтобы взломать код детского языка. Это может стать настоящим спасением для младенцев. Идея замечательная, но ее воплощение в реальность не понравилось критикам.

"Беридемия: Шок и ужас" (2010) — оценка 2,3

Орда птиц-мутантов атакует маленький городок. Исправить ситуацию и спасти всех должны два главных героя. Несмотря на интересную задумку фильм "Беридемия: Шок и ужас" не стал лентой, которая понравилась критикам.

"Спасти Рождество" (2014) — оценка 2,5

Главный герой Кирк должен отмечать Рождество с родными, однако их представления о праздновании совсем не совпадают. История о том, как мужчина стремится спасти вечер и сделать его хоть немного приятнее, стала провальной и вообще не понравилась зрителям.

"Дом мертвых" (2003) — оценка 2,5

Группа студентов едет на остров, чтобы устроить там экзотическую вечеринку. Но это место оказывается проклятым. До сих пор еще никому не удалось выбраться с острова живым. Хотя и лента должна была стать жуткой и увлекательной, критики оценили ее негативно.

"Маска 2" (2005) — оценка 2,5

Если первый фильм с безудержным Джимом Керри — культовый и до сих пор остается популярным, то вторая часть стала провальной. Критики не оценили аудиовизуальный гротеск, предложенный создателями.

