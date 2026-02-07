5 найгірших фільмів в історії — рейтинг, який здивує глядачів

Дві дівчини в кіно. Фото: кадр з відео

Деякі фільми не просто не здобули популярність, а й стали найгіршими стрічками в історії. Кінокритики негативно оцінили їх через хиткий сюжет та недосконалий задум.

Найгірші фільми в історії

"Супернемовлята" (2004) — оцінка 2,3

Група дітей вирушає на спеціальну місію, аби зламати код дитячої мови. Це може стати справжнім порятунком для немовлят. Ідея чудова, але її втілення в реальність не сподобалося критикам.

"Берідемія: Шок і жах" (2010) — оцінка 2,3

Орда птахів-мутантів атакує маленьке містечко. Виправити ситуацію та врятувати усіх мають два головні герої. Попри цікаву задумку фільм "Берідемія: Шок і жах" не став стрічкою, що сподобалася критикам.

"Врятувати Різдво" (2014) — оцінка 2,5

Головний герой Кірк мусить відзначати Різдво з рідними, однак їхні уявлення про святкування зовсім не збігаються. Історія про те, як чоловік прагне врятувати вечір та зробити його хоч трохи приємнішим, стала провальною й взагалі не сподобалася гладачам.

"Дім мертвих" (2003) — оцінка 2,5

Група студентів їде на острів, аби влаштувати там екзотичну вечірку. Та це місце виявляється проклятим. Досі ще нікому не вдалося вибратися з острова живим. Хоча й стрічка мала стати моторошною і захопливою, критики оцінили її негативно.

"Маска 2" (2005) — оцінка 2,5

Якщо перший фільм з нестримним Джимом Керрі — культовий і досі залишається популярним, то друга частина стала провальною. Критики не оцінили аудіовізуальний гротеск, запропонований творцями.

