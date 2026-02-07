Відео
Відео

5 найгірших фільмів в історії — взагалі не сподобалися критикам

Дата публікації: 7 лютого 2026 10:08
5 найгірших фільмів в історії — рейтинг, який здивує глядачів
Дві дівчини в кіно. Фото: кадр з відео

Деякі фільми не просто не здобули популярність, а й стали найгіршими стрічками в історії. Кінокритики негативно оцінили їх через хиткий сюжет та недосконалий задум.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Найгірші фільми в історії

"Супернемовлята" (2004) — оцінка 2,3

Група дітей вирушає на спеціальну місію, аби зламати код дитячої мови. Це може стати справжнім порятунком для немовлят. Ідея чудова, але її втілення в реальність не сподобалося критикам.

"Берідемія: Шок і жах" (2010) — оцінка 2,3

Орда птахів-мутантів атакує маленьке містечко. Виправити ситуацію та врятувати усіх мають два головні герої. Попри цікаву задумку фільм "Берідемія: Шок і жах" не став стрічкою, що сподобалася критикам.

"Врятувати Різдво" (2014) — оцінка 2,5

Головний герой Кірк мусить відзначати Різдво з рідними, однак їхні уявлення про святкування зовсім не збігаються. Історія про те, як чоловік прагне врятувати вечір та зробити його хоч трохи приємнішим, стала провальною й взагалі не сподобалася гладачам.

"Дім мертвих" (2003) — оцінка 2,5

Група студентів їде на острів, аби влаштувати там екзотичну вечірку. Та це місце виявляється проклятим. Досі ще нікому не вдалося вибратися з острова живим. Хоча й стрічка мала стати моторошною і захопливою, критики оцінили її негативно.

"Маска 2" (2005) — оцінка 2,5

Якщо перший фільм з нестримним Джимом Керрі — культовий і досі залишається популярним, то друга частина стала провальною. Критики не оцінили аудіовізуальний гротеск, запропонований творцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм жахів вважається найбільш страшним. Від нього мороз по шкірі.

Також ми розповідали про кращі детективні серіали. Вони здивують несподіваним фіналом.

фільм рейтинг добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
