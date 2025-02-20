Лучшие фильмы о запретной любви — что посмотреть

Кадр из фильма "Искупление". Фото: скриншот

Любовь, которую не признает общество, запрещает семья или обстоятельства, всегда вызывает бурные переживания. Эти истории часто становятся сюжетом культовых фильмов, которые волнуют зрителя.

Новини.LIVE делятся подборкой лучших лент о запретной любви, которые точно не оставят вас равнодушными.

Читайте также:

Горбатая гора

Одна из лучших драм прошлого века, которая вызвала немало эмоций в обществе. Трогательная история о любви двух ковбоев, которые сталкиваются с осуждением общества и собственными страхами.

Вестсайдская история

Трогательная история о двух влюбленных, которые принадлежат к враждующим бандам. Тони и Мария готовы поступиться всем ради своей любви, однако не придется ли им заплатить за эти чувства? Кстати, мюзикл имеет две экранизации — Джерома Роббинса 1961 года и Стивена Спилберга 2021.

Искупление

Фильм рассказывает драматическую историю о Робби и Сесилии, чья любовь разрушается из-за ложных обвинений. Драма разворачивается на фоне Второй мировой войны, когда каждая минута жизни может быть последней.

Девушка из Дании

В основе сюжета реальная история художника Эйнара Вегенера — первого мужчины, который решился сменить пол. Женатый мужчина и признанный художник вдруг чувствует себя чужим в собственном теле. Жена не отворачивается от Эйнара, а наоборот становится его самой большой поддержкой, несмотря на осуждение общества.

Кэрол

Фильм переносит зрителей в 50-е, когда общество еще не было готово принять любовь между двумя женщинами. Обеспеченная домохозяйка Кэрол влюбляется в девушку из универмага, но ей придется выбирать — любовь или семья.

Ранее мы делились подборкой лучших украинских сериалов о любви. А также увлекательными сериалами о выживании, которые затягивают напряженным сюжетом.