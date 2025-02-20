Найкращі фільми про заборонене кохання — що подивитися

Кадр з фільму "Спокута". Фото: скриншот

Кохання, яке не визнає суспільство, забороняє родина або обставини, завжди викликає бурхливі переживання. Ці історії часто стають сюжетом культових фільмів, які хвилюють глядача.

Новини.LIVE діляться добіркою кращих стрічок про заборонене кохання, які точно не залишать вас байдужими.

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Горбата гора

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Вестсайдська історія

Зворушлива історія про двох закоханих, які належать до ворожих банд. Тоні та Марія готові поступитися усім заради свого кохання, однак чи не доведеться їм заплатити за ці почуття? До речі, мюзикл має дві екранізації — Джерома Роббінса 1961 року та Стівена Спілберґа 2021.

Спокута

Фільм розповідає драматичну історію про Роббі та Сесилію, чиє кохання руйнується через хибні звинувачення. Драма розгортається на тлі Другої світової війни, коли кожна хвилина життя може бути останньою.

Дівчина з Данії

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Керол

Фільм переносить глядачів у 50-ті, коли суспільство ще не було готове прийняти любов між двома жінками. Забезпечена домогосподарка Керол закохується у дівчину з універмагу, але їй доведеться обирати — кохання чи родина.

Раніше ми ділилися добіркою кращих українських серіалів про кохання. А також захопливими серіалами про виживання, які затягують напруженим сюжетом.