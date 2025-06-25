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Главная Кино 4 фильма о легендарном Майкле Джексоне, которые достойны внимания

4 фильма о легендарном Майкле Джексоне, которые достойны внимания

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Дата публикации 25 июня 2025 20:11
Фильмы про Майкла Джексона — что посмотреть
Майкл Джексон. Фото: instagram.com/michaeljackson
Ключові моменти Лунная походка (1988) Майкл Джексон: Вот и все (2009) Майкл Джексон: Жизнь поп-иконы (2011) Покидая Неверленд (2019)

Американский певец Майкл Джексон — культовая фигура мировой сцены, чье творчество и жизнь вызывают восхищение и споры. Его влияние на музыку, моду и массовую культуру ощутимо и сегодня, а фильмы о нем открывают новые грани его сложной личности.

В 16-ю годовщину со смерти звезды Новини.LIVE делится подборкой лент, которые стоит посмотреть не только его поклонникам.

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Лунная походка (1988)

Фильм рассказывает о Майкле Джексоне в образе Мунволкера — поп-звезды с необычайными способностями, который противостоит криминальному миру, чтобы защитить близких. Его главный враг —преступник по имени Фрэнкли, стремящийся к власти. "Лунная походка" — культовая лента, полная динамики, эмоций и музыки самого Джексона.

Майкл Джексон: Вот и все (2009)

Фильм демонстрирует закулисье подготовки Майкла Джексона и его команды к лондонскому туру. Зритель видит репетиции, кастинг танцоров, создание сценических видео и работу над светом и звуком — все под пристальным руководством самого Джексона. В центре ленты — его внимание к деталям, спокойное общение с командой и стремление к совершенству.

Майкл Джексон: Жизнь поп-иконы (2011)

В ленте приняли участие члены семьи Джексона — мать Кэтрин, брат Тито и сестра Ребби, а также звездные коллеги: Уитни Хьюстон, Смоки Робинсон, Пол Анка и другие. Фильм охватывает всю биографию артиста — от его первых шагов в The Jackson 5 до последних дней жизни. Съемки длились 15 месяцев, а главной целью авторов было показать правдивую историю Майкла, без спекуляций и вымыслов желтой прессы. Как отметил продюсер, в фильме показано и хорошее, и плохое, но все — честно.

Покидая Неверленд (2019)

Документальная лента, которая открывает сложные и противоречивые стороны жизни Майкла Джексона. Через откровенные рассказы двух мужчин, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны артиста, фильм погружает зрителя в драматическое психологическое путешествие, где граница между славой и темной правдой становится размытой.

Напомним, ранее мы писали о 4 интересных научно-фантастических сериалах, которые вы могли пропустить. А также предлагаем 4 фильма о настоящих чувствах, которые не оставят никого равнодушным.

фильм певец зарубежные звезды Майкл Джексон
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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