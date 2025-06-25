Фільми про Майкла Джексона — що подивитися

Майкл Джексон. Фото: instagram.com/michaeljackson

Американський співак Майкл Джексон — культова постать світової сцени, чия творчість і життя викликають захоплення та суперечки. Його вплив на музику, моду та масову культуру відчутний і сьогодні, а фільми про нього відкривають нові грані його складної особистості.

У 16-ті роковини зі смерті зірки Новини.LIVE ділиться добіркою стрічок, які варто подивитися не лише його шанувальникам.

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Місячна хода (1988)

Фільм розповідає про Майкла Джексона в образі Мунволкера — поп-зірки з надзвичайними здібностями, який протистоїть кримінальному світу, аби захистити близьких. Його головний ворог — злочинець на ім’я Френклі, що прагне влади. "Місячна хода" — культова стрічка, сповнена динаміки, емоцій і музики самого Джексона.

Майкл Джексон: Ось і все (2009)

Фільм демонструє закулісся підготовки Майкла Джексона та його команди до лондонського туру. Глядач бачить репетиції, кастинг танцюристів, створення сценічних відео та роботу над світлом і звуком — усе під пильним керівництвом самого Джексона. У центрі стрічки — його увага до деталей, спокійне спілкування з командою та прагнення досконалості.

Майкл Джексон: Життя поп-ікони (2011)

У стрічці взяли участь члени родини Джексона — мати Кетрін, брат Тіто та сестра Реббі, а також зіркові колеги: Вітні Х'юстон, Смокі Робінсон, Пол Анка та інші. Фільм охоплює всю біографію артиста — від його перших кроків у The Jackson 5 до останніх днів життя. Зйомки тривали 15 місяців, а головною метою авторів було показати правдиву історію Майкла, без спекуляцій і вигадок жовтої преси. Як зазначив продюсер, у фільмі показано і хороше, і погане, але все — чесно.

Залишаючи Неверленд (2019)

Документальна стрічка, яка відкриває складні та суперечливі сторони життя Майкла Джексона. Через відверті розповіді двох чоловіків, які стверджують, що у дитинстві зазнали сексуального насильства з боку артиста, фільм занурює глядача у драматичну психологічну подорож, де межа між славою та темною правдою стає розмитою.

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