Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 3 захватывающих фильма про зомби-апокалипсис — сюжет затягивает

3 захватывающих фильма про зомби-апокалипсис — сюжет затягивает

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:30
3 жутких фильма про зомби — подборка для любителей острых ощущений
Главный герой фильма "Приветствуем в Зомбиленде". Фото: кадр из видео

Ленты о зомби-апокалипсисе всегда нравились тем, кто любит захватывающие и напряженные сюжеты. В них показана и борьба за выживание, и элементы ужаса. Есть несколько лучших фильмов в таком жанре, которые нельзя пропустить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие фильмы про зомби

"Добро пожаловать в Зомбилэнд" (2009)

США на грани уничтожения. Люди превращаются в зомби и устраивают охоту на тех, кто остался живым. Земля превратилась в настоящий Зомбиленд. Главный герой — обычный американский парень, который теперь ищет шанс на спасение. Он создает целый список важных правил для выживания и отправляется в путешествие, во время которого знакомится с будущим союзником. Двое мужчин начинают свой путь к поиску уцелевших и спасению страны.

"Земля мертвых" (2005)

Землю накрывает эпидемия зомби. Уцелевшие люди прячутся в Питтсбурге, превратив в крепость бывший богатый район. Снаружи их ждет ужасная участь, но внутри убежища оказывается не менее опасно. Даже в самое сложное время между людьми процветает социальное неравенство и конфликты из-за статуса и происхождения.

"Всемирная война Z" (2013)

Главный герой Джерри Лейн вместе с семьей оказывается в ужасной опасности. По городу стремительно распространяется страшный вирус, превращающий людей в зомби. Кровожадные и жестокие монстры охотятся на людей, поэтому Джерри решает любой ценой спасти свою семью.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы из 90-х актуальны до сих пор. Их хочется пересматривать заново.

Также мы рассказывали о самых ожидаемых сериалах 2026 года. Премьеры уже скоро.

кино фильмы ужасов зомби подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации