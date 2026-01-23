3 жутких фильма про зомби — подборка для любителей острых ощущений

3 захватывающих фильма про зомби-апокалипсис — сюжет затягивает
Ленты о зомби-апокалипсисе всегда нравились тем, кто любит захватывающие и напряженные сюжеты. В них показана и борьба за выживание, и элементы ужаса. Есть несколько лучших фильмов в таком жанре, которые нельзя пропустить.
Лучшие фильмы про зомби
"Добро пожаловать в Зомбилэнд" (2009)
США на грани уничтожения. Люди превращаются в зомби и устраивают охоту на тех, кто остался живым. Земля превратилась в настоящий Зомбиленд. Главный герой — обычный американский парень, который теперь ищет шанс на спасение. Он создает целый список важных правил для выживания и отправляется в путешествие, во время которого знакомится с будущим союзником. Двое мужчин начинают свой путь к поиску уцелевших и спасению страны.
"Земля мертвых" (2005)
Землю накрывает эпидемия зомби. Уцелевшие люди прячутся в Питтсбурге, превратив в крепость бывший богатый район. Снаружи их ждет ужасная участь, но внутри убежища оказывается не менее опасно. Даже в самое сложное время между людьми процветает социальное неравенство и конфликты из-за статуса и происхождения.
"Всемирная война Z" (2013)
Главный герой Джерри Лейн вместе с семьей оказывается в ужасной опасности. По городу стремительно распространяется страшный вирус, превращающий людей в зомби. Кровожадные и жестокие монстры охотятся на людей, поэтому Джерри решает любой ценой спасти свою семью.
