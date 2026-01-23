3 жутких фильма про зомби — подборка для любителей острых ощущений

Главный герой фильма "Приветствуем в Зомбиленде". Фото: кадр из видео

Ленты о зомби-апокалипсисе всегда нравились тем, кто любит захватывающие и напряженные сюжеты. В них показана и борьба за выживание, и элементы ужаса. Есть несколько лучших фильмов в таком жанре, которые нельзя пропустить.

Лучшие фильмы про зомби

"Добро пожаловать в Зомбилэнд" (2009)

США на грани уничтожения. Люди превращаются в зомби и устраивают охоту на тех, кто остался живым. Земля превратилась в настоящий Зомбиленд. Главный герой — обычный американский парень, который теперь ищет шанс на спасение. Он создает целый список важных правил для выживания и отправляется в путешествие, во время которого знакомится с будущим союзником. Двое мужчин начинают свой путь к поиску уцелевших и спасению страны.

"Земля мертвых" (2005)

Землю накрывает эпидемия зомби. Уцелевшие люди прячутся в Питтсбурге, превратив в крепость бывший богатый район. Снаружи их ждет ужасная участь, но внутри убежища оказывается не менее опасно. Даже в самое сложное время между людьми процветает социальное неравенство и конфликты из-за статуса и происхождения.

"Всемирная война Z" (2013)

Главный герой Джерри Лейн вместе с семьей оказывается в ужасной опасности. По городу стремительно распространяется страшный вирус, превращающий людей в зомби. Кровожадные и жестокие монстры охотятся на людей, поэтому Джерри решает любой ценой спасти свою семью.

